Chris Grüne ist ein bekanntes Gesicht aus der Reportage-Reihe. Er weiß, was es heißt, als Notfallsanitäter an seine Grenzen zu gehen.

Wie stark ist das deutsche Gesundheitssystem wirklich an der Belastungsgrenze? - In der Reportage-Reihe "Mensch Retter" (RTLZWEI) bekommen die Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen des turbulenten Arbeitsalltages von Sanitätern, Krankenschwestern und Co.