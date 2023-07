Rührender Moment bei "Das perfekte Dinner" (VOX) in Ostfriesland: Fiel er bislang eher durch nordische Gelassenheit auf, nennt Patrick (31) aus Esens an Tag 4 seine persönliche Challenge. "Ich habe eigentlich schon gewonnen, weil ich meine Sprache hinbekommen habe", erklärt der Stotterer voller Stolz.

"Absolut nett, zuvorkommend und Gentleman-like": So beschreibt Bella (42) ihren "Das perfekte Dinner"-Konkurrenten Patrick (31). Für Benita (33) ist er gar der "perfekte Schwiegersohn".

In der Tat fällt der Bankkaufmann aus Esens nahe der ostfriesischen Küste seit Beginn durch Zugewandtheit auf - den Mit-Gourmets gegenüber und besonders seiner Freundin Kea (25). "Unsere Zahnräder greifen wunderbar ineinander", beschreibt er die nicht nur beim Kochen gut funktionierende Zweisamkeit: "Ich geb' sie nie mehr her." Sie motivierte ihn, sich trotz "einer gewissen Hürde" bei "Das perfekte Dinner" anzumelden. Gemeinsam entsteht ein durchaus simples ("Ich verzichte auf Chi-Chi und Extravaganz"), aber geradlinig-köstliches Menü:

Motto: Klassisch, einfach, Esens

Vorspeise: Tomatensuppe mit geröstetem Brot

Hauptspeise: Rinderfilet mit Kartoffelpüree und Speckbohnen

Nachspeise: Zweierlei aus dem Einmachglas

"Emotional war es das perfekte Dinner"

Apropos "Hürde": Patricks Direktheit sorgt an Tag 4 auch für ein bewegendes Bekenntnis. Dass der leidenschaftliche Fußballspieler bereits seit seiner Kindheit stottert, fiel bislang höchstens am Rande auf. Das verzeichnet Patrick als Meilenstein: "Ich wollte diese unbekannte Situation unbedingt ausprobieren, auch wegen der Sache mit meiner Sprache. Das bin einfach ich. Egal, ob ich jetzt gut koche oder nicht - dass ich es mit der Sprache hingekriegt habe, ist für mich mehr wert als zu gewinnen oder irgendwelche Punkte. Eigentlich habe ich schon gewonnen."

Den Gästen am Dinner-Tisch treibt dieser Moment die Tränen in die Augen - da hilft nur ganz schnelles Anstoßen. "Schön", sinniert Lea (30): "Das war auf jeden Fall Patricks ganz persönliches 'Perfektes Dinner'." Denn ach ja - Kochen kann Patrick auch. "Das ist die beste Tomatensuppe, die ich je gegessen habe", schwärmt Benita von der Vorspeise. Lea ist zwar der Speck zu den Bohnen "zu kross", dafür gerät sie hinsichtlich der Soße zum Fleisch ins Schwelgen. Zwei Quark-Mascarpone-Schichtspeisen - einmal mit Apfel-Zimt-Amaretticrumble, einmal mit Himbeeren - stoßen ebenfalls auf wohlige Akzeptanz. Nur Bella gesteht: "Das Säuerliche ist nicht so meins." Kein Problem: Die gertenschlanke Vorzeige-Friesin Lea schnappt sich alle Reste ("Für Nachtisch hab ich ein Extrafach").

Bei der Abschluss-Wertung schwanken die Gäste zwischen menschlicher Anerkennung (Lea und Bella: "Emotional war es das perfekte Dinner") und Realismus ("Ist hier halt ein Wettbewerb"). Am Ende stehen 33 Punkte und gemeinsam mit Frank sowie Lea der momentane Platz 2 hinter Benita. Und Patricks wunderbares Fazit: "Ich habe jede Sekunde genossen."