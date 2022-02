"Wii Sports" zählte zu den erfolgreichsten Titeln auf der Wii - nun setzt Nintendo die bewegungsintensiven Mini-Games auf der Switch fort.

Mit weit über 80 Millionen ausgelieferten Exemplaren ist "Wii Sports" eines der meistverbreiteten Videospiele der Welt - schließlich lag es fast jeder Wii-Konsole von Anfang an bei. Gleichzeitig brach Nintendo damit das Eis und begeisterte die Massen für seine damals neue Bewegungssteuerung, die das Schwingen, Rütteln und Schütteln des Controllers ohne große Verzögerung auf den Bildschirm übertrug.

Nun kündigte Nintendo eine Neuauflage für die Switch an: "Switch Sports". Ab 29. April können Besitzer der Hybrid-Konsole in den eigenen vier Wänden unter anderem Tennis und Badminton, Fußball, Bowling und Volleyball spielen - oder in den Schwertkampf-Ring steigen. Das Gameplay ist vollends auf die feinen Bewegungssensoren der Joy-Cons ausgelegt. Auch ein Beingurt-Zubehör liegt der physischen Verkaufsversion bei. Damit lassen sich beim Fußball im Shootout-Modus die virtuellen Riesenbälle beherzt kicken. Mithilfe eines kostenlosen Updates im Sommer sollen dann auch reguläre Matches per Fußsteuerung möglich sein.

Ebenfalls neu: Alle Sportarten können auch online gespielt werden - gegen Freunde oder Fremde, die ein ähnliches Level haben.

Mit Golf stellt Nintendo eine siebte Disziplin in Aussicht, die im Herbst per Gratis-Update folgen soll.