Fans von R&B-Star Beyoncé haben nun die Gelegenheit, ihr Idol auf der Leinwand zu sehen: Ein Konzertfilm, der sich um ihr Erfolgs-Album "Renaissance" und die gleichnamige Tour dreht, soll noch in diesem Jahr im Kino erscheinen.

Nachdem jüngst bekannt wurde, dass im Oktober ein Konzertfilm über Taylor Swift in die Kinos kommt, folgt nun das nächste Highlight für Pop-Fans: Auch ein Film über Beyoncé soll über die Leinwände flimmern - und das noch in diesem Jahr. Laut einem Beitrag des US-Portals "Variety" soll der Film bereits am 1. Dezember erscheinen.

Fans dürfen demnach Mitschnitte von Beyoncés Auftritten am 23. und 24. September in ihrer Heimatstadt Houston erwarten. Zudem soll im Film Genaueres über die Entstehung ihrer Hitplatte "Renaissance" und den Aufbau der "Renaissance World Tour" zu erfahren sein. "Variety" zufolge arbeite Beyoncé bereits seit Jahren an der Produktion des Konzertfilms mit Doku-Elementen.

Das Management der 42-Jährigen soll vor wenigen Wochen Vorgespräche mit Studios und Streaming-Anbietern geführt haben und sich derzeit in finalen Verhandlungen zur Veröffentlichung befinden. Wie auch Taylor Swift soll Beyoncé mehr als die Hälfte der weltweiten Einnahmen erhalten. Bisher wurde das Projekt aber weder vom US-Kinoriesen noch von Beyoncé offiziell bestätigt.

Ebenfalls im Kino: "Taylor Swift: The Eras Tour"

Aktuell befindet sich auch Taylor Swift auf Welttournee und kommt im Rahmen der "Eras Tour" 2024 für sieben Konzerte nach Deutschland. Fans, die beim Ticketkauf leer ausgegangen sind, haben nochmal die Gelegenheit, die Sängerin zu sehen - zumindest auf der Leinwand. Am 13. Oktober startet der Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour" in tausenden Kinos weltweit. Auch in Deutschland können Fans den Film sehen. Insgesamt soll der Film 168 Minuten dauern.