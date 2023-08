"Herr Glööckler sucht das Glück" (RTLZWEI): Und Marc-Eric Lehmann sollte ihm dabei wohl helfen. Doch ein Paar wurde dauerhaft nicht aus dem Modeschöpfer und dem CDU-Politiker. Die Meldung darüber überschattet das Finale der Realityserie.

Hat Harald Glööckler (58) sein Glüück gefunden? Das schien zuletzt nicht so leicht zu beantworten. Weshalb es zum Abschluss seiner Doku-Serie "Herr Glööckler sucht das Glück" ( RTLZWEI) auch die doppelt Drööhnung gab, also quasi "Harry G." in Spielfilmlänge. Danach wissen wir: Nach Brusteingriffen kann es auch "unten rum" ziemlich unschön werden, Joan Collins (90) ist gar kein Biest, und CDU-Jungpolitiker Marc-Eric Lehmann (26) könnte bei Meinungsumfragen bei Harald Glööckler durchaus die absolute Mehrheit erreichen.

Nach 90 abschließenden Minuten mit Glööckler und seiner glitzernden Gang muss man erst mal sagen: Hut ab, Herr Glööckler. Der Mann kennt keine falsche Scham. Bilder im OP-Hemdchen? Einstellungen vom frisch balsamierten, vernarbten Oberkörper? Kamerapräsenz, als es um die Rettung der unschön geschwollenen "Kronjuwelen" ging? Alles kein Problem. Da war "Prinz Pompöös" viel zappeliger, als er der lebenden Legende Dame Joan Collins entgegentrat oder - zum Herz-Ass Marc-Eric Lehmann nach Las Vegas jettete. Harald hat's drauf. Nur das mit der Liebe, das blieb ungeklärt.

Harald Glööckler gesteht: "Ich hatte die Hosen ganz schön voll"

Vor das Feiern hat der Herr das Leid gesetzt. Und zwar der Herr Glööckler. Der will "schönere Titten" und dafür muss er unters Messer. Auch, wenn ihm das Herzchen unter den mit Fett zu unterfütternden Brüstchen mit Blick auf den Eingriff ein bisschen schneller schlägt. OP ist OP und OPs bergen Risiken. Aber Professor Doktor Doktor Pallua versteht es, dem Leidenswilligen Mut zu machen: "In der Regel sollte man das schon überleben."

Glööckler ist Brust-Pragmatiker: "Ich will schöne Titten, also muss ich die OP auf mich nehmen." Erst hinterher gesteht er: "Ich hatte die Hosen ganz schön voll." Vor der OP scherzt er noch, bis das Lachgas einsetzt. "Also wenn sich der Assistenzarzt auf mich legt, könnt mir das schon gefallen." Außerdem lockt das Endergebnis: "Die Brüste werden dann so schön, dass ich ihnen Namen geben kann." Mit schönem Gruß an Heidi Klum beziehungsweise Hans und Franz.

Nebenwirkung: Harald Glööckler schwellen die Gloocken

Glööcklers zweite Worte nach dem Aufwachen lauten "Ich möchte jetzt Sex." Aber was folgt, hatte er wohl nicht gemeint. Weil sich im Körper aufgrund des Eingriffs zu viel Flüssigkeit befindet, lagert die sich ab und, so Glööckler erklärend, "findet ihren Weg nach unten". Und was hängt dort? Eben. Jedenfalls fühlte sich Glööckler plötzlich wie "ein Bulle auf der Weide". Nicht mit Hörnern, sondern mit schwarz verfärbten Riesenklöten. Nicht immer ist "größer" auch "besser" oder gar "angenehmer".

Der Prof weiß ("Das sind normale Begleiterscheinungen") auch hier Rat und verpasst Glööckler erst ein Hodenbändchen und dann ein Strampelhöschen zur Rettung der Kronjuwelen. Und den Tip: "Der Penis soll nach oben schauen." Wenn er überhaupt irgendwann mal wieder sehen kann.

Glööckler ist glücklich: Joan Collins lobt seine Fingernägel!

Nachdem Gemächt und Gehänge wieder auf Normalgröße abgeschwollen sind, kann sich Glööckler an den emotionalen Auswirkungen der Brust-OP erfreuen. Die sind nämlich gewaltig: "Das ist mehr als eine Brust-OP. Da ist mehr abgesaugt worden. Das ist wie eine Neugeburt. Ich bin so froh", sagt er und weint vor Rührung im Krankenbett.

Drei Wochen später stellt HG seine (noch unbetitelten) Brüste in Xanten vor. Big Promi-Auflauf bei der sonnenklar.tv-Gala zur Verleihung der "Goldenen Sonne". Roberto Blanco ist da und Evelyn Burdecki, und Julian F. M. Stoeckel ("Darf ich mal anfassen?") darf sogar mal an Haralds frisch und stolz geschwellte Brust packen.

Joan Collins, die Einzigartige, die für ihr Lebenswerk geehrt wird, will das nicht. Aber sie findet Harald, der die Laudatio auf die "Denver Clan"-Legende hält, trotzdem gut. "I love your Outfit, I love your Shoes." Und seine Fingernägel auch noch. Und, schwupps, ist es vollbracht: Harald Glööckler strahlt glüücklich!

Harald Glööckler und Marc-Eric Lehmann busseln in Las Vegas

Ist das überhaupt zu toppen? Marc-Eric Lehmann gibt sich alle Mühe und lädt Glööckler zum Trip nach Las Vegas ein. Das ist Marcs "zweites Zuhause" und er will Harald bei dessen Vegas-Debüt "sein Vegas" zeigen. Das sieht dann so aus, wie es sich jeder vorstellt: überladen, von allem ein bisschen zu viel, überkandidelt, ausgeflippt und geradezu obszön pompöös. Willkommen in Haraldhausen!

Beim Gegondel auf dem Canale Grande im Hotel "Venetian", dem Sightseeing in der Nobellimousine, dem Shopping im "Ceasar's Palace", dem Spurt durch die Spielhalle (Glööckler: "Die Automaten und Menschenmassen stoßen mich ab") und den Wasserspielen vorm "Bellagio" wird bei jeder Gelegenheit geknuddelt und gebusselt, geherzt und gedrückt.

Aber außer einer Anspielung zu den Wasserfontänen (Glööckler: "Das spritzt ja ganz schön") und einem Seufzer zum Gondoliere ("Den hätt ich gleich mitgenommen"), der so künstlich ist wie der Wasserkanal, gibt es nichts Konkretes. Das Geburtstagsdinner für Antje Lehmann im künstlichen Eiffelturm ist nett und süß und glitzernd und nichtssagend.

Was geht wirklich zwischen Harald Glööckler und Marc-Eric Lehmann?

Aber hamse sich denn jetzt lieb, der Harald und der Marc-Eric, oder hamse nicht? Angesichts der Tatsache, dass Glööckler durchaus griffig zu pointieren vermag ("Die OP mus ich jetzt nehmen, wie wenn man einen schlechten Liebhaber hat: einfach still halten und warten, bis es vorbei ist") ist es geradezu putzig, wie die beiden um den romantisch-heißen Brei reden und sich in Politiker-Sprech flüchten - naja, gut, Lehmann ist ja auch einer - und unglaublich viel reden, ohne was zu sagen. "Sehr gute Freunde ..." bla ... "großes Vertrauen ..." bli ... "die Zeit wird zeigen ..." blubb.

Aber immerhin, ein farbenprächtiges Bonmot bietet Glööckler zum Abschluss in Sachen Herzensdingen. "Wie bereit bin ich?", fragt er sich und die Welt. "Vielleicht will ich auch erst mal nur die Biene sein, die von Blüte zu Blüte fliegt und überall Nektar saugt." Und lacht, dass die neuen Brüste hüpfen.

"Das kam in meiner Partei sicher nicht überall gut an"

Und wie ging es nun weiter mit den beiden? Eher distanziert, wie "Bild" jüngst in Erfahrung brachte: "Marc und ich verstehen uns weiterhin sehr gut", sagte Harald Glööckler laut einer aktuellen Meldung. "Aber ich habe in den letzten Wochen festgestellt, dass ich nach 35 Jahren Beziehung einfach noch nicht wieder bereit bin, mich zu binden."

Auch Marc-Eric Lehmann lässt sich in "Bild" zitieren: "Ich hatte überhaupt keine Vorstellung davon, was es bedeutet, der Mann neben Harald Glööckler zu sein - vor allem, was die mediale Aufmerksamkeit betrifft. Das kam in meiner Partei sicher nicht überall gut an. Ich bin Harald dennoch sehr dankbar für diese Erfahrung. Ich möchte mich jetzt erst mal wieder verstärkt meiner politischen Arbeit widmen und bin mir sicher, dass Harald und ich Freunde bleiben werden. Auch wenn aus uns kein Paar geworden ist."

Die letzte Doppelfolge von "Herr Glööckler sucht das Glück" ist am Mittwochabend, 9. August, 20.15 Uhr, bei RTLZWEI zu sehen sowie schon vorab auf Abruf bei RTL+.