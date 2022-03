"Je suis Karl", "Es ist nur eine Phase Hase" und "Resident Evil: Welcome to Raccoon City": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

An Jannis Niewöhner kommt man derzeit kaum vorbei - gut so! Der 29-Jährige, der mit Kinder- und Jugendfilmen ("Edelstein-Trilogie") bekannt wurde, hat sich zuletzt an immer anspruchsvollere Stoffe gewagt. Im Jahr 2020 sah man ihn in der Hermann-Hesse-Verfilmung "Narziss und Goldmund", 2021 folgte die Thomas-Mann-Adaption "Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" mit Niewöhner in der Hauptrolle. In "Je suis Karl" von Regisseur Christian Schwochow spielt Niewöhner an der Seite der nicht minder großartigen Luna Wedler in der Hauptrolle. Das Drama erscheint nun, ebenso wie die Komödie "Es ist nur eine Phase Hase" und der Horrorfilm "Resident Evil: Welcome to Raccoon City", auf DVD und Blu-ray.

"Je suis Karl" (VÖ: 18. März)

In "Je suis Karl" spielt Luna Wedler eine junge Frau namens Maxi Baier, die bei einem Terroranschlag in Berlin ihre Mutter und ihre Zwillingsbrüder verliert. Geblieben ist ihr nur ihr Vater (Milan Peschel). Als Maxi Karl (Jannis Niewöhner) kennenlernt, gerät sie mitten hinein in eine europäische Jugendbewegung, die von dem charismatischen Studenten angeführt wird. Zunächst steht der Spaß im Vordergrund - Partys, mitreißende Reden, plötzlicher Ruhm. Doch als Maxi langsam wieder ins Leben zurückfindet, dämmert ihr: Karl und seine Bewegung wollen sie und ihr Schicksal lediglich für ihre Ziele instrumentalisieren.

Preis DVD: circa 15 Euro

D/CZE, 2021, Regie: Christian Schwochow, Laufzeit: 120 Minuten

"Es ist nur eine Phase Hase" (VÖ: 24. März)

Basierend auf dem gleichnamigen Bestsellerroman (2018) von Maxim Leo und Jochen-Martin Gutsch erzählt "Es ist nur eine Phase Hase" von einem Paar mitten in der Midlife Crisis: Paul (Christoph Maria Herbst) und Emilia (Christiane Paul) waren einst ein Traumpaar, doch nach Emilias One-Night-Stand mit Ruben (Nicola Perot) ist nichts mehr, wie es war: Emilia will eine Beziehungspause. Doch Paul stürzt die vorübergehende Trennung in eine tiefe Krise, aus der ihm weder seine besten Freunde (Jürgen Vogel und Peter Jordan) noch eine Affäre mit einer jungen Lehrerin retten kann. Als Emilia und Paul sich auf einer Geburtstagsparty wiedertreffen, eskaliert die Lage zum Schrecken ihrer drei gemeinsamen Kinder endgültig. Mit 63.653 verkauften Tickets am ersten Wochenende war "Es ist nur eine Phase Hase" der zweitbeste Kinostart eines deutschen Films für Erwachsene seit Wiedereröffnung nach der Pandemie.

Preis DVD: circa 14 Euro

D, 2021, Regie: Florian Gallenberger, Laufzeit: 101 Minuten

"Resident Evil: Welcome to Raccoon City" (VÖ: 24. März)

"The Final Chapter" lautete der Untertitel des 2017 erschienenen sechsten Films der "Resident Evil"-Reihe mit Milla Jovovich. Nun geht's wieder von vorne los. Im Reboot der Computerspielverfilmung dreht sich diesmal alles um Claire Redfield (Kaya Scodelario). Trotz Waschbär ("Raccoon") im Titel geht es in "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" von Johannes Roberts ("47 Meters Down"-Reihe) alles andere als kuschelig zu. Die Spielverfilmung geht zurück ins Jahr 1998, in eine Stadt, die am Boden liegt und in der nun das Böse regiert. In Raccoon City war einst das Pharmaunternehmen Umbrella Corporation der größte Arbeitgeber, mittlerweile aber hat der Konzern die Stadt verlassen. Geblieben ist eine verseuchte Ödnis, unter deren Oberfläche das düstere Erbe finsterer Experimente lauert. In diese Stadt, in der sie einst aufwuchs, kehrt Claire Redfield nun zurück. Und sie will herausfinden, was in Raccoon City wirklich geschah.

Preis DVD: circa 13 Euro

USA/GBR/D, 2021, Regie: Johannes Roberts, Laufzeit: 104 Minuten