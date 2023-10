"Ich sehe nicht nur gut aus, ich habe auch wahnsinnig was im Kopf", preist Gerhard (54) gut gelaunt seine Qualitäten an. An Tag 1 der "Dinner"-Woche in Mannheim und Heidelberg will er den Gästen sein Hobby näherbringen: Bier. Doch nicht alle teilen seine Leidenschaft für Gerstensaft.

In der Altstadt von Ladenburg führt Hobby-Bierbrauer und Bier-Sommelier Gerhard durch seine zum Brauen und Testen ausgestattete Hobbykneipe. "Deswegen machen wir heute das Menü mit Bierbegleitung", hat sich der gebürtige Bayer vorgenommen. Warum der selbständige IT-Berater beim "perfekten Dinner" teilnimmt? "Ich wollte halt auch mal ins Fernsehen kommen." Beim Verkosten seiner Joghurtcreme ist Gerhard siegessicher: "Ihr könnt mir die 3.000 Euro schon überweisen." Trotzdem muss er erst einmal sein Drei-Gänge-Menü zubereiten, das aus einem Duett vom Thunfisch, einem Schweinefilet an gegrilltem Paprikagemüse, Tomaten-Hollandaise und gratinierten Polenta-Ecken sowie einer Aprikosentarte besteht. "Für mich ist der Wein sehr wichtig zum perfekten Dinner", weiß Heidi (53) noch nichts vom Bier-Abend. "Das wäre ja eine Schande, hier in dieser Region zu sein und keinen Wein zu trinken", findet Ella (42). "Hier in der Region wird das nie passieren", schüttelt Carl (50) den Kopf. Da werden die Gäste aber überrascht sein ... Herzlicher Gastgeber , gewöhnungsbedürftiger Aperitif Wie sich Gerhard seine Gäste wünscht: "Ich hoffe, das sind vier sehr anständige Leute, die bissl über sich lachen können und ein bissl Humor verstehen und nicht so ganz anstrengend sind." Carl ist mit dem Gastgeber jedenfalls zufrieden: "Sehr herzlicher Mensch." Der Bier-Aperitif aus halb Malz, halb Traube kommt bei Heidi jedoch mäßig an: "Sehr gewöhnungsbedürftig." Tobias (37) rümpft die Nase: "Ich würde den Aperitif auch kein zweites Mal bestellen." Heidi missfällt auch die Getränkewahl zum Menü: "Es ist schon sehr sportlich, nur Bier auszuschenken." Zu Thunfischtatar, Thunfischpraline und Wasabi-Espuma der Vorspeise reicht Gerhard selbstgebackenes Brot. "Das ist ein Rezept, an dem ich schon zwei Jahre rumtüftle", erzählt Gerhard. "Das Thunfischtatar war mir zu lasch", vermisst Heidi die Würze. Vegetarier Tobias isst diese Woche alles, was auf den Teller kommt, und findet den Fisch ganz gut. Vegetarier Tobias lobt das Schwein: "Ich finde es lecker" "Beim Schwein bin ich raus", will Ella kein ungesundes Fleisch verzehren. Auch Heidi und Tobias sind keine Fans. Trotzdem kosten alle das Schweinefilet mit Paprikagemüse, Polenta-Ecken und Tomaten-Hollandaise. "Diese Tomaten-Hollandaise-Soße, die war richtig gut", nennt Carl sein Highlight. "Ich habe schon lange kein Schweinefleisch gegessen, aber ich finde es lecker", lobt Vegetarier Tobias. "Die Polenta-Ecken, das war nicht meins", gefällt Heidi die Beilage nicht. Der Nachtisch: Aprikosentarte an Aprikosen-Bier-Sorbet. "Lavendel und Aprikosen ist endgeiler Scheiß, aber es mag nicht jeder", also hat Gerhard nur einen Lavendelstängel als Deko ins Törtchen gesteckt. Endlich schmeckt auch Ella das zum Gericht passende Bier: "Warum hast du damit nicht angefangen?" Auch an der Tarte hat sie nichts auszusetzen: "Ist erstaunlich lecker." Sogar Heidi ist mit dem Dessert zufrieden: "Das Sorbet fand ich von der Konsistenz perfekt." Tobias lächelt: "Die Nachspeise war für mich persönlich zehn Punkte." Insgesamt sahnt Gerhard 30 Punkte für sein Auftakt-Dinner ab - da ist für die anderen noch Luft nach oben.