In Baggy-Shorts und weiten Pullovern wurde sie zum Star: Billie Eilish trotzte dem typischen Look eines weiblichen Popstars und schaffte es so an die Spitze: Mit ihrem Debütalbum "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" mitsamt des Hits "Bad Guy" heimste sie fünf Grammys ein, für ihren Bond-Song "No Time to Die" bekam sie einen Oscar. Ihr zweites Album "Happier Than Ever" belegte nicht nur in Deutschland den ersten Platz der Charts.

Mit der Veröffentlichung von "Happier Than Ever" begann Eilish, sich in anderen Looks zu präsentieren, als es ihre Fans von ihr gewohnt waren. An die Stelle des Pullis traten nun öfter auch Kleider. Ihr öffentliches Auftreten, bei Fotoshootings oder Award-Zeremonien, wurde femininer. 2021 hatte Eilish dem Magazin "Elle" in einem Interview verraten, dass sie, nachdem sie ihren neuen Look zum ersten Mal öffentlich präsentiert hatte, 100.000 Follower in den Sozialen Medien verloren hatte.

Die "alte" Billie gab es aber immer noch: In Posts aus ihrem Alltag und auch bei ihren Liveauftritten blieb sich die Sängerin treu. Doch ganz egal, ob im Kleid oder in Baggy-Shorts: Irgendjemand hat immer etwas an Eilishs Aussehen auszusetzen. Wie sehr ihr das auf die Nerven geht, zeigte die 21-Jährige jetzt in einer Reihe von Stories auf Instagram.

"Femininität bedeutet nicht Schwäche!"

"In den ersten fünf Jahren meiner Karriere wurde ich von euch Schwachköpfen dafür fertig gemacht, zu burschikos zu sein", schrieb die Sängerin. "Jetzt, wenn ich mich wohl damit fühle, etwas zu tragen, das auch nur im Entferntesten feminin ist oder eng anliegt, heißt es, ich habe mich verändert und verkauft." Egal, was sie tut, sie scheint es niemandem recht machen zu können.

Dass sie nur auf eine Seite ihrer Persönlichkeit reduziert wird, stört Eilish besonders: "Ob ihr es glaubt oder nicht, Frauen können an mehreren Dingen Interesse haben!" Außerdem bedeute Femininität eben nicht Schwäche.

Mit ihrer Stellungnahme könnte sich Eilish auf die Reaktionen auf ihre letzten Instagram-Posts beziehen. "Was ist denn aus 'Ich will nicht sexualisiert werden' geworden?", posteten dort mehrere User auf ein kurzes Video, in dem sich die Sängerin bauchfrei zeigte. Andere verteidigten ihr Idol: "Ich bin froh, dass sie sich endlich in ihrer eigenen Haut wohlfühlt", schreibt ein Fan. "Ich wünschte, alle Frauen könnten sich sexy, schön und begehrenswert fühlen."