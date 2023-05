In der fünften Staffel von "Bauer sucht Frau International" sucht Hobbybauer Heiko nach einem Partner. Modefotograf Basti überrascht den 46-Jährigen beim ersten Date direkt mit einem erklärungsbedürftigen Geständnis zu seiner Sexualität - aber das ist noch lange nicht alles.

Inka Bause ist wieder auf Kuppelkurs in der weiten Welt: In der fünften Staffel von "Bauer sucht Frau International" (montags und dienstags, 20.15 Uhr bei RTL) ist die Moderatorin wieder unterwegs von Australien bis Namibia, um einsame Herzen zu retten. Insgesamt sieben Landwirte und eine Pferdezüchterin suchen in der TV-Show die große Liebe.

In der Auftaktfolge sorgt vor allem Bewerber Basti für Aufsehen. Der Modefotograf ist auf die spanische Insel La Palma gekommen, weil er Hobbybauer Heiko kennenlernen möchte. Der lebt hier auf einer Finca mit 46 Gänsen - unter anderem einer Hausgans namens Miss Moneypenny -, Enten, Hühnern und Fischen, geht aber seit zehn Jahren ohne menschlichen Partner durchs Leben.

Das soll sich nun endlich ändern. An Basti gefällt Heiko vor allem "sein lässiger Klamottenstyle". Der Bauer achtet sehr aufs äußere Erscheinungsbild, wie er offen zugibt: "Ich möchte auch einen schönen Mann haben neben mir. Charakter kannst du nicht sehen", sagt der 46-Jährige.

"Ich war schon in zwei Datingshows, um einen Partner zu finden"

Auch Basti gefällt beim ersten Aufeinandertreffen sehr, was er sieht: "Die Cap hat Heiko supergut gestanden", lobt der 40-Jährige die Kopfbedeckung des Bauern. Bei einem Einzeldate geht es aber schnell um weniger oberflächliche Themen. Basti ist es wichtig, eine Sache direkt mit Heiko zu klären: "Ich bin nicht nur homosexuell, sondern auch demisexuell", sagt er, "das bedeutet, ich kann Sex nur in einer Partnerschaft haben und auch nur, wenn Gefühle im Spiel sind." Heiko kratzt sich am Kopf und schaut verwundert. "Eigentlich ist das für mich normal", sagt er, "ob es nun ein Wort dafür gibt, ist mir eigentlich egal. Ich finde das sympathisch", gibt er zurück.

Doch Basti hat dem Bauern gleich noch ein Geständnis zu machen. Ob Heiko darauf auch so entspannt reagiert? "Ich war schon in zwei Datingshows, um einen Partner zu finden", gibt Basti unumwunden zu. Heiko antwortet: "Das ist eigentlich okay." Basti hakt nach: "Eigentlich ...?" Da grinst der Bauer: "Es ist okay!" Zum Schluss ihres Gespräches umarmen sich die beiden Singles innig. "Ich mag es eigentlich nicht, jemanden gleich so zu begrabbeln", sagt Heiko, "aber es hast so gepasst nach dem Gespräch."

Heiko zu Bewerber: "Du hast ja eine Zoohandlung zu Hause"

Neben Basti rechnen sich auch noch Thomas und Sebastian Chancen bei Heiko aus. Was alle drei Bewerber noch nicht wissen: Der Bauer wird nur zwei von ihnen mit auf seine Finca zur Hofwoche einladen. Zoohandlungsverkäufer Sebastian ist schon siegessicher: "Ich passe am besten zu Heiko", behauptet der 46-Jährige.

Auch er liebt die Natur und hält zu Hause viele Tiere - allerdings exotischere als der Bauer: "Ich habe Schlangen, Vogelspinnen, Geckos, Schaben und zwölf Katzen", erklärt Sebastian bei seinem Einzeldate. Heiko ist beeindruckt: "Da hast du ja fast eine Zoohandlung zu Hause", staunt er. Sein Fazit nach dem Kennenlernen: "Ich hatte das Gefühl, er würde mich ganz gerne auffressen, er hat mich so angeguckt." Heiko findet es "süß" und lädt sowohl Sebastian als auch Basti mit auf die Hofwoche ein.

Single Thomas (47) hat das Nachsehen. Der Industriemechaniker lernt zwar schon Spanisch und kennt die Insel bereits gut, hat aber bei seiner Bewerbung ein Foto mit seiner verstorbenen Katze beigelegt. Keine gute Idee, wie Heiko findet: "Das würde ich nicht machen, ein Foto schicken mit einem Tier, das verstorben ist", schüttelt er den Kopf. Aber Thomas bläst nach der Abfuhr nicht lange Trübsal: "Ich bin enttäuscht, aber nach einer Flasche Rotwein kriege ich das wieder hin."