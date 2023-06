Nachdem die RTL+-Sendung "Temptation Island" mit einem Fremdgeh-Skandal für Aufsehen sorgte, folgt nun der nächste Hammer - wenn auch erfreulicherer Natur. Beim Wiedersehen stellt Adam seiner Loreen die Frage aller Fragen.

Feierwütige Verführerinnen und untreue Partner - auch in der neuen Staffel "Temptation Island" (zu sehen bei RTL+) ging es hoch her. In der Show müssen vier Paare zwei Wochen in einer Villa mit Single-Männern und -Damen verbringen. Dabei sind sie getrennt voneinander und werden von den Singles getestet, ob sie treu sind. Bis zum Ende steht immer die große Frage im Raum: Wer schafft es, die Sendung wieder als Paar zu verlassen? Die aktuelle Folge (ab sofort bei RTL+) zeigt, dass es ein Kandidat besonders ernst meint.

Normalerweise gehen die Kandidaten vor dem Wiedersehen mit einem der Singles auf ein Date - aber für Adam und seine Partnerin Loreen wurde eine Ausnahme gemacht. Gemeinsam verbrachten sie ein romantisches Abendessen. Im Laufe des Abends richtete Adam liebevolle Worte an seine Freundin: "Du bist für mich, für immer. Ich habe das nicht einfach so gesagt, ich meinte das ernst. Du bist meine Frau, für immer." Weiter schmachtete er; "Ich liebe dich über alles, du bist krass, du bist das Beste, was mir überhaupt in meinem Leben passieren konnte."

Und dann passierte es: Adam ging vor Loreen auf die Knie und bat sie, seine Frau zu werden. Die 22-Jährige war völlig überrascht, doch die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. "Ja, natürlich, ja, ja, ja. Ich liebe dich. Adam hat mir einen Antrag gemacht und jetzt bin ich die glücklichste Frau der Welt."

Eklat um Legat-Sprössling

Weit weniger romantisch war es im vorherigen Verlauf der "Temptation Island"-Staffel zwischen Nico Legat und seiner Freundin Sarah zugegangen. Der Sohn des ehemaligen Fußballspielers Thorsten Legat betrog seiner Partnerin mit Verführerin Siria. Als seine Freundin die Szenen zu sehen bekam, brach sie die Sendung vorzeitig ab. Beide haben "Temptation Island" als Singles verlassen.

Etwas Ähnliches ereignete sich auch in der Promi-Ausgabe vergangenes Jahr. Dort hinterging "Love Island"-Bekanntheit Aleksandar Petrović seine Partnerin Christina Dimitriou und verliebte sich in Single-Dame Vanessa. Seitdem ist der Reality-Star mit der ehemaligen Verführerin zusammen. Das Paar wird in der neuen Staffel "Sommerhaus der Stars" zu sehen sein.