In der aktuellen Ausgabe "3nach9" (Radio Bremen) ließ sich Moderator Giovanni di Lorenzo auf ein besonderes Element ein: Vom Mentalisten Timon Krause ließ sich der Gastgeber in Hypnose versetzen.

Die Radio-Bremen-Talkshow wird bereits seit 1974 ausgestrahlt, doch dieses Experiment war selbst für "3nach9" (Freitag, 14. Juli, 22 Uhr, Radio Bremen / NDR / HR) ein Novum: Seinem "Lampenfieber" zum Trotz wurde Gastgeber und "Die Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo vor laufender Kamera hypnotisiert. Zuständig für die Hypnose: der Mentalist und Autor Timon Krause. Moralische Unterstützung erhielt di Lorenzo von seiner Co-Moderatorin: "Ich pass auf dich auf", versprach ihm Judith Rakers, außerdem versprach ihm der Mentalist, anschließend weiterreden zu können.

Di Lorenzo nahm auf seinem Studio-Sessel Platz und folgte den Anweisungen des Mentalisten genau - mit Erfolg: Tatsächlich fiel der Moderator in eine Art Trance. Auf Zuruf hob er den linken Arm, bevor dieser auch auf Zuruf wieder "wie ein nasser Sack" Richtung Boden sank.

Zwar blieb di Lorenzo während der "beeindruckenden Demonstration" - Kommentar Judith Rakers - weiterhin ansprechbar, aber: "Ich bin ein bisschen benebelt", nur um kurz darauf anzufügen "Aber ich bin da, ja". Ob er während der Hypnose den freien Willen komplett aufgeben musste? "Es ist so ein bisschen schwer zu beantworten, aber ich würde sagen: Komplett entmündigt war ich nicht", fasste der Moderator zusammen.

Überdurchschnittlich Intelligente sind besser zu hypnotisieren

Daraufhin setzte Timon Krause zur Erklärung an: "Hypnose hat viel mit kreativem Denken und mit assoziativem Denken zu tun." Im Gegenteil zur allgemeinen Annahme, "wonach die 'Schwachen' und 'Dummen' gut zu hypnotisieren" seien, verhalte es sich genau anders herum: "Die Menschen, die oftmals eher überdurchschnittlich intelligent sind, sind besser zu hypnotisieren, weil sie diese assoziative Denke mitbringen." Krause verglich die Hypnose mit Meditation und autogenem Training. Es sei "kein Zustand, sondern ein zwischenmenschlicher Prozess, bei dem das kritische Denken einen kurzen Moment umschifft wird".

Nach Krauses Einschätzung wird di Lorenzo im Anschluss an die Aufzeichnung sehr gut schlafen: "Sobald du in dein Bett fällst, schläfst du so eine erholsame Nacht wie schon lange nicht mehr und startest morgen voller Tatendrang in den Tag", versprach der Mentalist.

