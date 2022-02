Neben den Golden Globes gelten die SAG Awards als Oscar-Vorhersage. In diesem Jahr gerieten die Preise ob der dramatischen Lage in der Ukraine aber in den Hintergrund. Dazu trug auch eine emotionale Rede des "Succession"-Stars Brian Cox bei.

Am 27. März werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Als gute Prognose, wer sich dann über einen Goldjungen freuen darf, taugen meist die Screen Actors Guild Awards (SAG). Bei der Verleihung der Auszeichnungen der Schauspielergewerkschaft am Sonntag in Santa Monica war die Preisvergabe allerdings überschattet vom Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Schauspieler Brian Cox, der mit dem "Succession"-Ensemble geehrt wurde, nutzte seine Rede, um auf die Lage von Schauspielern in Russland aufmerksam zu machen. "Es ist schrecklich, wie sich das auf Menschen aus unserem Berufsstand auswirkt", sagte der 75-Jährige.

Cox sei "wirklich beunruhigt" über das Wohlbefinden seiner "Schauspielerkollegen und -kolleginnen, von Künstlern und Kritikern" in Russland. "Man sagt ihnen unter Androhung von Hochverrat, dass sie kein Wort über die Ukraine sagen dürfen. Und das finde ich ziemlich schrecklich", beklagte der Mime. Deswegen appellierte Brian Cox an alle Anwesenden: "Ich denke, wir sollten alle zusammenstehen und auch für die Menschen in Russland eintreten, denen es nicht gefällt, was dort passiert, insbesondere für die Künstler."

"Bitte betet alle für den Frieden!"

Auch andere Preisträger äußerten sich in ihren Reden zur Situation in der Ukraine. Fran Drescher, Präsidentin der Gewerkschaft der Film- und Fernsehschaffenden, SAG-AFTRA, rief zu "Gebeten für das ukrainische Volk" auf. Jean Smart, die für ihre Rolle in der HBO-Dramedy "Hacks" einen Preis gewann, sagte: "Bitte betet alle für den Frieden!" Hollywoodstar Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye") nutzte ihre Zeit auf dem Podium ebenso für ein Statement: "Mein Herz ist bei unserer internationalen Familie auf der ganzen Welt, die für ihre Sicherheit und Freiheit kämpft."

Schon vor der Verleihung hatten sich die Verantwortlichen der SAG Awards solidarisch mit dem ukrainischen Volk gezeigt. In einem Statement hieß es: "Wir sind mit der Ukraine vereint, heute und jeden Tag. Wir hören euch und unsere Herzen sind bei euch."