Reality-Star Daniela Katzenberger sagte den Kilos den Kampf an und präsentierte auf Social Media stolz ihre ersten Erfolge. "Einfach war's nicht, aber fühlt sich einfach saumässig gut an", resümiert die 37-Jährige.

Daniela Katzenberger ist aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Auf Social Media hat sich die "Katze" natürlich ebenfalls längst einen Namen gemacht: Ihren 2,2 Millionen Instagram-Fans gewährt die Blondine regelmäßig private Einblicke in ihren Alltag. Auch auf ihre aktuelle Fitnessreise nimmt sie ihre Follower mit - und präsentierte nun stolz ihre ersten Abnehmerfolge.

Am Sonntag teilte die 37-Jährige ein Video, in dem sie im Bikini posiert. "Knapp 10 kg sind geschmolzen. (9,2 kg um genau zu sein). Einfach war's nicht, aber fühlt sich einfach saumäßig gut an", schrieb die Mutter einer achtjährigen Tochter unter den Clip, der sowohl Vorher-, als auch Nachher-Bilder zeigt.

Wie Katzenberger betonte, habe ihr Sinneswandel nichts mit den Kommentaren anderer Menschen zu tun: "Mir war's auch voll sc****s egal was andere über meine Figur gesagt haben, egal ob positiv oder negativ, aber am Ende des Tages muss ich mich wohlfühlen und das habe ich leider nicht mehr." Der Realitystar fügte hinzu: "Und genau deswegen habe ich vor vier Monaten beschlossen, was dran zu ändern ... Bobbes hochkriegen lohnt sich. Bin schon bisschen stolz auf mich."