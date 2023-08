Oh je, das gibt es selten beim "Perfekten Dinner": Kirsten vergibt an Michelles Abend nur vier Punkte.

Mit Kaiser Karl dem Großen machte die Runde bei "Das perfekte Dinner" (VOX) in der Aachen-Woche bereits Bekanntschaft. Das Finale gehört jedoch "Queen Naschi": So wird Michelle (29) aufgrund ihres Faibles für Süßes von ihren Liebsten genannt. Beim Dessert darf sie sich also keinesfalls verzetteln.