Elon Musk (52) will sich kein X für ein U vormachen lassen. Jedenfalls nicht von den Franzosen. Und doch: Musk träumt zwar gerne überirdisch von der Eroberung des Weltraums, muss sich aber jetzt irdischen Problemen stellen. Die französische Nachrichtenagentur AFP hat Musk und X verklagt. Mithilfe einer einstweiligen Verfügung solle X gezwungen werden, "alle erforderlichen Angaben zu machen", um eine mögliche Vergütung für die Nutzung von AFP-Inhalten einschätzen zu können.

"Dieser Schritt", so heißt es in einer Erklärung der AFP, "zielt darauf ab, Twitter in Übereinstimmung mit dem Gesetz dazu zu verpflichten, alle erforderlichen Elemente zur Verfügung zu stellen, die für die Beurteilung der Vergütung erforderlich sind, die AFP gemäß der Gesetzgebung zu verwandten Schutzrechten geschuldet wird." Elon Musk reagierte am Donnerstag auf seinem X-Account mit einem harschen Post: "Das ist bizarr."

Es geht um das Leistungsschutzrecht für Presseverlage und Presseagenturen. Was es bedeutet, bringt Musk, wenngleich von Unverständnis und Sarkasmus getrieben, in seinem Post auf den Punkt: "Sie wollen, dass wir sie für den Traffic zu ihrer Seite bezahlen, auf der sie Werbeeinnahmen erzielen, und wir nicht!?"

Abgesehen von dem Schönheitsfehler, dass die AFP auf ihrer Site keine Werbeeinnahmen generiert, ist Musks Interpretation richtig - auch wenn es scheint, als hätte Musk noch nie von dem Leistungsschutzrecht gehört. Dabei hätte er bei den "Kollegen" von Google nachfragen können. Die wollten auch nichts zahlen - und scheiterten damit in Frankreich nach der Einführung des europäischen Leistungsschutzrechts an der Kartellbehörde, wie "golem.de" berichtete. Nicht nur mit Zeitungsverlagen, auch mit der Nachrichtenagentur AFP schloss der Suchmaschinenkonzern daraufhin entsprechende Lizenzvereinbarungen ab. Und auch Meta, früher Facebook, knickt ein und einigte sich.

This is bizarre. They want us to pay *them* for traffic to their site where they make advertising revenue and we don’t!?