Ein bisschen mit ChatGPT herumexperimentieren? Wieso nicht, dachte sich "Black Mirror"-Schöpfer Charlie Brooker, und nutzte den Chatbot, um eine Folge der Erfolgsserie schreiben zu lassen. Was er von dem Ergebnis hielt, verriet er im Interview mit "Empire".

Charlie Brooker ist Schöpfer der erfolgreichen Anthologie-Serie "Black Mirror", die ab 15. Juni bei Netflix in ihre sechste Staffel geht. Die Serie, die sich kritisch mit moderner Technlogie auseinandersetzt und in jeder Folge in einer neue mögliche Zukunft blickt, thematisierte bereits mehrfach auch die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz. Nun verriet Brooker, dass er ChatGPT benutzt habe, um eine Folge für "Black Mirror" zu schreiben. Sein Fazit fiel eindeutig aus.

"Ich habe ein wenig mit ChatGPT herumgespielt", erklärte Brooker gegenüber "Empire": "Das Erste, was ich gemacht habe, war, 'Generiere Black Mirror-Episode' einzugeben und es kam etwas heraus, das sich auf den ersten Blick plausibel liest, aber auf den zweiten Blick sch...e ist. Denn alles, was es getan hat, war, alle Zusammenfassungen von 'Black Mirror'-Episoden nachzuschlagen und sie irgendwie zusammenzuwürfeln." Der 52-Jährige fügte hinzu: "Wenn man dann ein bisschen tiefer gräbt, stellt man fest: 'Oh, da ist eigentlich kein wirklich origineller Gedanke dabei.'"

Brooker: "Ein schönes, kaltes Glas Wasser im Gesicht"

"Ich war mir bewusst, dass ich viele Episoden geschrieben hatte, in denen jemand sagt: 'Oh, ich war die ganze Zeit in einem Computer!' Also dachte ich: 'Ich werfe einfach alles über Bord, was ich mir unter einer 'Black Mirror'-Folge vorstelle'", erklärte Brooker. Und weiter: "Es hat keinen Sinn, eine Anthologie-Serie zu machen, wenn man seine eigenen Regeln nicht brechen kann. Das ist einfach ein schönes, kaltes Glas Wasser im Gesicht."

Die sechste Staffel von "Black Mirror" besteht aus fünf Episoden, die von Netflix als "die unberechenbarsten, unklassifizierbarsten und unerwartetsten" beschrieben werden. Eine der Episoden dreht sich um eine Frau, die entdeckt, dass sie ihr Leben das Thema einer hochkarätigen TV-Serie ist. Zu den Darstellern der Staffel gehören unter anderem Salma Hayek Pinault, Michael Cera, Aaron Paul, Josh Hartnett und Kate Mara.