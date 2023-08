Ungewöhnliche Szenen in der Küche: Jana berät Seb beim Gargrad des Fleisches, Sven versucht das Gespräch zu belauschen.

Seb (44), der eigentlich Sebastian heißt, kocht erst seit wenigen Jahren. Trotzdem will er an Tag 3 der Frankfurt-Woche in Hanau "Das perfekte Dinner" kredenzen. Beim Probekochen lief alles rund, bestens vorbereitet geht er ans Werk - doch dann gerät der Hobby-Koch mächtig ins Schwitzen ...