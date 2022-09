Die "Blade Runner"-Saga geht weiter: Amazon bestätigte jetzt, dass ein Seriensequel in Planung sei.

Bereits vor einem Jahr gab es erste Gerüchte um eine geplante "Blade Runner"-Serie, jetzt folgte die Bestätigung: Wie Amazon mitteilte, wird die Serie "Blade Runner 2099" für den Streamingdienst Prime Video produziert. Mit an Bord als Produzent ist dabei Ridley Scott, der bei "Blade Runner" (1982) Regie führte. Als Autorin und Produzentin fungiert Silka Luisa ("Shining Girls").

Der erste "Blade Runner"-Filme werde "als einer der größten und einflussreichsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten angesehen", man sei dementsprechend "aufgeregt", "Blade Runner 2099" den Prime-Video-Kunden zu präsentieren, sagte Vernon Sanders, TV-Chef bei Amazon in einer Pressemitteilung. Man sei zuversichtlich, dass das Seriensequel "den Intellekt, die Thematiken und den Geist seiner Vorgängerfilme bewahren wird".

"Blade Runner": düstere Zukunftsvision mit Fortsetzung

Bislang existieren zwei "Blade Runner"-Filme: Das Original aus dem Jahr 1982, das auf Philip K. Dicks Roman "Träumen Androiden von elektrischen Schafen?" basiert, erzählt von einer dystopischen Zukunft, in der Polizist Rick Deckard (Harrison Ford) im Los Angeles des Jahres 2019 auf die Jagd nach künstlichen Menschen geht. Die grausame Zukunftsvision, bei der man an der Frage verzweifelt, ob Deckard nicht selbst ein sogenannter Replikant ist, fand 2017 mit "Blade Runner 2049" ihre Fortsetzung. Beim Sequel, in dem Ford erneut in einer der Hauptrollen zu sehen war, führte Denis Villeneuve Regie.

Wie der Titel andeutet, wird "Blade Runner 2099" 50 Jahre nach dem zweiten Film spielen, weitere Details zur Handlung und Cast sind bislang nicht bekannt. Auch der geplante Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.