Diesen Auftritt hatte sich H.P. Baxxter sicher ganz anders vorgestellt: Bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" forderte der Scooter-Frontmann die beiden Moderatoren zum Duell heraus. Die Aufgabe, seine eigenen Songs in neuen Versionen zu erkennen, ließ den Sänger jedoch verzweifeln.

Das ging für H.P. Baxxter nach hinten los: Am Dienstagabend war der Frontmann von Scooter bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" zu Gast. In der abschließenden Ausgabe der aktuellen Staffel forderte der Sänger die beiden Moderatoren zum Duell heraus - mit einem blamablen Ende für Baxxter. Zunächst einmal war Joko Winterscheidt aber völlig aus dem Häuschen, als der Musiker das Studio betrat. "What? Oh, mein Gott!", freute sich der Scooter-Fan.

"Es könnte sein, dass du der härteste Gegner aller Zeiten für die beiden wirst, denn es geht um deine 30-jährige Karriere. Kannst du denn noch alle Texte?", leitete Moderator Steven Gätjen zu dem Spiel über, das Baxxter, Winterscheidt und Heufer-Umlauf in der Folge erwartete. Die Herausforderung: Das Trio musste Songs der EDM-Band erkennen, die auf neue Art und Weise dargeboten wurden, etwa als Arie.

H.P. Baxxter hat keine Chance: "Ich habe keine Idee"

Schon beim ersten Song bekam H.P, Baxxter eine Idee davon, wie schwierig die Aufgabe werden konnte. Den Track, den ein DJ einspielte, quittierte er mit dem ratlosen Urteil: "Ich habe keine Idee." Noch hoffnungsloser wurde die Lage, als Opernsängerin Sophia einen Scooter-Track als Arie in lateinischer Sprache darbot. Dem Sänger schwante Böses: "Latein? Da hatte ich eine Fünf. Oh Gott." Konkurrent Klaas schlug sich im Ratespiel besser und löste richtig: "How Much Is The Fish?"

Dass H.P. Baxxter und klassische Musik wohl keine Freunde mehr werden, wurde bei der nächsten Arien-Version eines Scooter-Hits deutlich. Klaas stichelte: "Es ist kurios, dass du es nicht weißt. Du hast einen Song hundertprozentig nicht drauf für deine Tour morgen. Das war der komplette Text, und du weißt es nicht!" Baxxter half das allerdings gar nichts. Erst als Joko und Klaas "God Save The Rave" richtig tippten, fiel der Groschen. Immerhin nahm der Musiker die Niederlage mit Humor. "Vor allen Dingen - so heißt ja auch nur die Tour!", gestand er lachend.

Zwar gewannen Joko und Klaas das Spiel gegen H.P. Baxxter, über die ganze Sendung gesehen zog das Gespann gegen seinen Haussender jedoch den Kürzeren. Als Strafe sind Winterscheidt und Heufer-Umlauf einige Tage für die Betreuung des Instagram-Kanals von ProSieben zuständig.