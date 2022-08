Einblicke in das Privatleben gibt Lena Gercke selten. Man weiß, dass sie mit dem Regisseur Dustin Schöne liiert ist. Ihre im Juli 2020 geborenen Tochter Zoe präsentiert das Model auf Instagram allerdings allenfalls von hinten. Auch über die zweite Schwangerschaft, die Gercke im Juni 2022 öffentlich bekannt gab, sind bislang wenige Details bekannt. Der jüngste Instagram-Post der 34-Jährigen sorgte deshalb umso mehr für Spekulationen.Gercke auf Instagram

So zeigt sich Lena Gercke auf Instagram:

Blaues Outfit als heimliche Botschaft?

Auf dem Foto streckt Gercke ihren blanken, kugelrunden Babybauch in die Kamera. Der Rest ihres Körpers ist in einen bauchfreien königsblauen Rollkragenpulli und eine ebenso blaue Jogginghose gehüllt. Abgerundet wird das Outfit von einer dunkelblauen Kappe und einer cremefarbenen Tasche. Dazu schreibt Gercke: "Blue on blue" ("Blau auf blau") und setzt dahinter ein blaues Herz-Emoji.

Gercke schweigt zu den Spekulationen

Nun wissen alle Eltern und in der Farbsymbolik bewanderte Menschen, dass blau im modernen westlichen Kulturkreis die Farbe ist, die kleine Jungen tragen, während Mädchen meist in rosa Kleidung gesteckt werden. Auch Gercke, die 2006 die erste Staffel von "Germany's Next Topmodel" (ProSieben) gewann, dürfte sich dieser Symbolik bewusst sein. Und so überschlagen sich auf dem Instagram-Account, dem drei Millionen Menschen folgen, die Spekulationen: "Ist es ein Junge???", will eine neugierige Kommentatorin wissen. Andere scheinen bereits vollkommen überzeugt zu sein: Die Kommentare "Es ist ein Junge" oder einfach nur "Junge" kombiniert mit zahlreichen Herz-Emojis sind zahlreich zu lesen.

Lena Gercke kommentierte die Spekulationen ihrer Fans bislang nicht. Vielleicht genießt sie auch einfach die vielen Komplimente, die sich ebenfalls unter dem Post sammeln: "Die schönste Schwangere Frau ever", schreib ein Nutzer etwa.