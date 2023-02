Frischer Wind bei "Sturm der Liebe": Ab April wird Schauspielerin Laura Osswald in der ARD-Telenovela zu sehen sein und an der Seite von Lorenzo Patané als Köchin Greta Bergmann zu sehen sein.

Viele kennen Laura Osswald noch von in der Sitcom "Doctor's Diary", in der sie als Gabi Kragenow den Männern die Köpfe verdrehte. Danach ist sie dem Fernsehen treu geblieben und stand für Produktionen wie "Bei manchen Männern hilft nur Voodoo", "Der letzte Bulle" und "München Mord: Ausnahmezustand" vor der Kamera. Nun wird die 40-Jährige zum wichtigen Teil der ARD-Serie "Sturm der Liebe" (montags bis freitags, um 15.10 Uhr, im Ersten).

"Ich freue mich darauf, ihr weiterhin Flügel verleihen zu dürfen"

Ab Folge 4.013 (voraussichtlicher Sendetermin 14. April) wird Osswald als Greta Bergmann zu sehen sein, die als Cousine von Yvonne (Tanja Lanäus) zum "Fürstenhof" kommt. Und ihre Hilfe wird dringend benötigt - besonders von Robert (Lorenzo Patané): Nachdem André (Joachim Lätsch) beschließt, in Südafrika ein Restaurant zu eröffnen, braucht er Unterstützung in der Hotelküche. Sofort wittert Greta ihre Chance und möchte ihr Talent als Köchin unter Beweis stellen. Schon bald steht die erste Herausforderung an: Das Catering für eine türkische Hochzeit.

"Greta ist eine lustige, liebenswerte und selbstbewusste Frau", beschreibt Osswald ihre Figur, "die Leidenschaft am Kochen und die Fähigkeit, eigenständig durchs Leben zu gehen verbindet uns. Ich freue mich darauf, ihr weiterhin Flügel verleihen zu dürfen." Außerdem fügte sie hinzu: "Ich bin und bleibe ein Serienkind. Für mich gibt es in meinem Beruf nichts Schöneres, als jeden Tag zu meiner 'Setfamilie' zu kommen."