Die beliebten Wikinger sind nicht mehr unangreifbar und kämpfen jetzt exklusiv bei Netflix. "Vikings: Valhalla" ist der Ableger der Erfolgserie "Vikings" und läutet das Ende einer Ära ein.

Sie sind immer noch "die Neuen, die nicht hierhergehören": Mehr als 100 Jahre nachdem sich die Wikinger in England niedergelassen haben, sind sie alles andere als willkommen. Und "wenn Unkraut wächst inmitten der Gerste, dann gibt es nur einen Weg, das Feld zu reinigen" - also macht der englische König Aethelred II. kurzen Prozess: "Vikings: Valhalla" (ab 25. Februar bei Netflix) beginnt mit einem Massaker, das vor allem zeigt, dass sich die Zeiten geändert haben.

Die Wikinger sind im Ableger der Historienserie "Vikings" nicht mehr unangreifbar und müssen sich zu Beginn des 11. Jahrhunderts einen neuen Platz in einer Welt im Wandel suchen. Doch zunächst wollen Leif Eriksson (Sam Corlett), seine Halbschwester Freydis (Frida Gustavsson) und der nordische Prinz Harald (Leo Suter) erst einmal Vergeltung für die Bluttat der Engländer.

Mehr vom Gleichen

Einfach wird der Rachefeldzug nicht. Dafür ist das Lager der Wikinger zu gespalten in Fragen der Religion. Während die einen weiterhin den heidnischen Ritualen frönen, sind die anderen zum Christentum konvertiert. Wegen Glaubensfragen geraten die einzelnen Stämme immer wieder aneinander.

Blutige Schlachten, zünftige Keilereien, Verrat und Intrigen gibt es natürlich weiterhin - ein paar Dinge ändern sich eben nie. Dazu kommen neue Probleme für die Nachfahren von Ragnar Lodbrok: Sie verlieren an Einfluss und müssen sich neuer Feinde von innen und außen erwehren. Bis sie einen Platz in der Welt finden, kann es etwas dauern: Netflix hat bereits die Staffeln zwei und drei bestellt - wohl in der Hoffnung, dass die Wikinger dem Streamingdienst den nächsten Serienerfolg einbringen.

Wer die Originalserie mochte und damit zufrieden ist, mehr vom Gleichen zu sehen, wird auch mit "Vikings: Valhalla" etwas anfangen können. Zumal, weil die Serie hochwertig produziert wurde und beachtliche Schauwerte aufweist. Der ganz große Wurf gelingt in der ersten Staffel freilich nicht. Dafür fehlt den Wikingern in den acht Episoden der ersten Staffel dann doch die Schlagkraft. Das darf sich im weiteren Verlauf ruhig ändern.