Durch die Waldbrände auf der hawaiianischen Insel Maui wurden viele Menschen obdachlos und verloren ihr Zuhause. Nun meldeten sich Dwayne Johnson und Jason Momoa zu den tragischen Ereignissen auf Social Media.

Was haben Jason Momoa und Dwayne Johnson gemeinsam? Sie sind beide nicht nur als erfolgreiche Schauspieler tätig, sondern haben einen besonderen Bezug zu Hawaii. Während Johnson vor seinem Studium in Florida dort aufwuchs, wurde der "Game of Thrones"-Star sogar in der Hauptstadt Honolulu geboren. Eigentlich ist Hawaii ein Ort für wahrhaftige Traumurlaube, doch die Waldbrände auf der Insel Maui sorgen momentan für Ausnahmezustand. Wie "Deadline" berichtete, äußerten sich nun die Hollywood-Stars zu den Geschehnissen.

"Ich weiß, dass ihr alle auf der ganzen Welt die völlige Zerstörung und Verwüstung gesehen habt, die unsere hawaiianischen Inseln - unsere Insel Maui - getroffen hat, und ich bin untröstlich darüber und ich weiß, dass ihr alle es auch seid", erklärte Johnson in einem Video auf Instagram, "alles, was ich in den letzten Tagen gesehen habe, alles, was sich weiterhin Stunde für Stunde, Minute für Minute ereignet, ist herzzerreißend."

Zudem versuchte der "Black Adam"-Star die Betroffenen zu ermutigen. "Alle unsere lokalen Familien, unsere Ohana, unsere Aiga, bleibt stark in dieser verheerenden Zeit", heißt es in der Bildunterschrift, "Resilienz und Entschlossenheit sind unsere DNA. Unsere Vorfahren sind in unserem Blut. Das ist, wer wir sind. Das ist es, was wir tun. Ich liebe euch. Bleibt stark."

Jason Momoa: "Maui ist im Moment nicht der richtige Ort für euren Urlaub"

Momoa, der den Beitrag seines Kollegen mit einem Herz kommentierte, äußerte sich auf seinem Instagram-Profil ebenfalls zu den Waldbränden. Jedoch warnte er seine Community, momentan nicht nach Maui zu reisen, um die Ressourcen für die Bewohner nicht zu verbrauchen.

"Maui ist im Moment nicht der richtige Ort für euren Urlaub", heißt es in Momoas Beitrag, "redet euch nicht ein, dass eure Anwesenheit auf einer Insel, die so sehr leidet, notwendig ist. Mahalo an alle, die gespendet und der Gemeinschaft in dieser schwierigen Zeit Aloha gezeigt haben."