Horde und Allianz können sich künftig wohl unterwegs bekriegen: Blizzard bestätigte "Warcraft"-Ableger für Smartphones, der noch dieses Jahr erscheinen soll.

Die Bekanntgabe von Bilanzzahlen sind in der Regel eine trockene Angelegenheit - bisweilen kommt es jedoch zu echten Überraschungen. So wie nun bei Activision Blizzard. In einem Quartalsbericht war folgende Passage zu finden, die aufhorchen ließ:

"Blizzard plant substantielle neue Inhalte für das 'Warcraft'-Franchise im Jahr 2022, einschließlich neuer Erfahrungen für 'World of Warcraft' und 'Hearthstone' und wird dafür sorgen, das vollkommen neuer 'Warcraft'-Mobile-Content zum ersten Mal in die Hände der Spieler gelangt."

Klingt unauffällig, ist aber das erste offizielle Zugeständnis, dass man an einem Smartphone-Ableger der "Warcraft"-Marke arbeitet. Zwar gab es in den letzten Jahren immer wieder Andeutungen und Leaks, wonach der Entwickler eine Art "Pokémon Go" mit Elfen und Orks plane, aber keine konkreten Informationen oder Bestätigungen.

Bislang veröffentlichte Blizzard mit "Hearthstone" erst ein Mobile Game, will die Sparte aber ausbauen: Der Ableger "Diablo Immortal" wird demnächst fernab einiger Testmärkte global erscheinen.