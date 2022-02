Beim österreichischen Sender ServusTV blickte Uli Hoeneß auf das Champions-League-Achtelfinale RB Salzburg gegen Bayern München. In Rage geriet der Ehrenpräsident des FC Bayern, als es um Reformpläne der FIFA und der DFL ging. Die Einführung von Bundesliga-Play-offs nannte er ein "Gesetz gegen Bayern München".

Das anstehende Champions-League-Achtelfinale zwischen RB Salzburg und dem FC Bayern München war Anlass für einen Talkshowauftritt von Uli Hoeneß in Österreich. In der ServusTV-Sendung "Talk aus dem Hangar-7" sprach der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters auch über die jüngste Bundesligapleite seines Clubs. In Rage geriet Hoeneß aber erst, als zwei umstrittene Fußball-Reformpläne zur Sprache kamen.

Dass FIFA-Präsident Gianni Infantino die Fußball-Weltmeisterschaft alle zwei Jahre, statt wie bisher alle vier Jahre, austragen lassen will, hält Hoeneß für ausgemachten "Blödsinn". Der 70-Jährige mahnte: "Die WM ist für alle Spieler auf der Welt das Höchste. Und wenn ich das alle zwei Jahre spiele, verwässere ich diesen Wettbewerb." Auch fürchtet er Terminkollisionen mit Olympischen Spielen und den kontinentalen Fußballturnieren wie EM und Afrika-Cup: "Auch Herr Infantino muss sich langsam im Klaren sein, dass das Jahr nur 365 Tage hat."

Hoeneß widerspricht Kahn: "Das ist doch nur ein Gesetz gegen Bayern München!"

Auch die Pläne der neuen DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen kritisierte Hoeneß scharf: "Die neue Geschäftsführerin der DFL denkt Tag und Nacht darüber nach, wie man die Dominanz des FC Bayern brechen kann. Und da kommen sie auf diese Idee." Hopfen hatte angeregt, den Bundesliga-Meister künftig in Play-offs zu ermitteln, wie sie etwa in den großen Sportligen in den USA üblich sind. Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, hatte diese Pläne zuletzt als "spannend" kommentiert. Man sei beim FC Bayern "für neue Ideen immer offen".

"Das ist seine Meinung - meine ist es nicht", ging Hoeneß auf Konfrontation mit der Clubführung, er selbst finde die Idee "lächerlich". Hoeneß: "In der Bundesliga soll der Meister werden, der nach 34 Spieltagen der Beste ist und der durch Dick und Dünn gegangen ist mit seinem Team. Das ist doch nur ein Gesetz gegen Bayern München! Wenn sie damit nicht weiterkommen, beschließen sie, dass wir nur noch mit zehn Mann spielen dürfen."

Hintergrund der Debatte ist die sportliche Übermacht der Bayern, die in den Augen von Kritikern den Wettbewerbsgedanken der Fußball-Bundesliga gefährdet. Seit 2013 hat der Club aus München in jedem Jahr die Deutsche Meisterschaft errungen, meist mit deutlichem Punktevorsprung vor dem jeweiligen Vizemeister.