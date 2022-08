Die Fantasy-Serie "Outlander" (Wiederholung der ersten Staffel ab Montag, 8. August, wöchentlich um 22 Uhr bei NOW!) bekommt ein Prequel: In "Outlander: Blood of My Blood" soll allerdings nicht der Highlander Jamie Fraser (Sam Heughan), sondern die Geschichte seiner Eltern im Zentrum stehen.

