Für seine Koch-Show "Böhmi brutzelt" (ZDF) holt sich Jan Böhmermann einen alten Wegggefahrten an den Herd. Moderator Klaas "kocht" ein altes Familienrezept der Heufer-Umlaufs: Fischstäbchen mit Kartoffelbrei, Erbsen und Möhrchen. Nebenbei verrät er das Gehemins seiner neuen Bizepsausmaße.

Während in anderen Kochsendungen Menschen ihr perfektes Ensemble aus Eigenheim, Gartensofa, reizender Familie, lustigem Haustier und "Sous Vide"-Dampfgarer präsentieren, reicht es bei "Böhmi brutzelt", dass auch der prominente Mensch mal essen muss. Kochen allerdings nicht unbedingt: Im Fall von Böhmermann-Kumpel Klaas Heufer-Umlauf reicht es, eine Tiefkühl-Packung aufzureißen. "Früher lagen in deinem Kühlschrank die aufgetauten Fertigpizzas auf den Red Bull-Dosen", erinnert sich Jan Böhmermann in Folge 2 seiner für ihn wohl untypischsten TV-Show an frühere Zeiten.

Viel scheint sich auch viele Jahre später nicht getan zu haben: "Kann man damit kochen?", wundert sich Klaas über die bereitstehende Flasche Olivenöl. Sein Freund rät ihm, die anvisierten Fischstäbchen (Njam!) dann halt lieber in "ganz normalem" Öl zu braten.

Klaas über seinen Vater: "Er briet verrückt gewürztes Brot mit Fleisch an"

Ihr gemeinsames Thema ist an diesem Abend die kulinarische Kindheit. Sowohl Mutter Heufer-Umlauf als auch Frau Böhmermann wagten es seinerzeit, einfach arbeiten zu gehen und die halbwüchsigen Söhne sich selbst zu überlassen - beziehungsweise dem improvisierenden Vater (Klaas: "Er briet oft einfach verrückt gewürztes Brot mit Fleisch an") oder dem China-Restaurant "Aumunder Garten" in Nord-Bremen. "Dort war ich Schlag 12 Uhr mit meinem 'Lustigen Taschenbuch' am Start", erzählt Böhmermann.

Seine damalige Grundernährung, die "Nr. 51", wird nun TV-Dinner: In Sojasoße marinierte Rindfleischstreifen mit scharf angebratenen Karotten, Sellerie, Zwiebeln und Knoblach. Ebenfalls zu Ehren kommt die damalige Urheberin. Frau Choy vom "Aumunder Garten" legt im ZDF-Studio einen göttlichen Auftritt hin: "Oh, zu flüssig, aber kann gerettet werden."

"So gut wie heute haben wir uns schon lange nicht mehr verstanden"

Neidisch auf die Profi-Unterstützung für seinen Gastgeber fragt Klaas: "Ok, wenn ich Käpt'n Iglo dazuhole?" Nein, den gibt es doch nicht in echt, also muss sich der Moderator weiter allein um seine bereits im Kochwasser zerfallenden Kartoffeln kümmern. "Och, die können noch", urteilt er - schließlich sollen sie ja zu Brei werden und nicht steinhart wie etwa seine neu antrainierten Armmuskeln, die er im eng anliegenden Shirt präsentiert. Was da auf einmal passiert sei, möchte der geringfügig spargeligere Böhmermann wissen. Klaas' Geheimformel: "Gym-Training mit Kai Pflaume." Böhmermann ist irritiert über die Freundschaft zum ARD-Familienshow-Moderator, doch Klaas bekräftigt: "Auf meinen Freund Kai Pflaume lass ich nix kommen. Der ist nett."

"Ich habe das Rauchen aufgehört", verrät der ProSieben-Gast ein weiteres Fitnessgeheimnis und haut ordentlich Butter ins Püree. Nachtisch hat er auch parat: Sein Standard-Kindheitsfrühstück aus der Mikrowelle basiert auf warmen Haferflocken ("Lange bevor bei uns von Porridge die Rede war"), mit einem Topping aus gezuckerten Cornflakes und reichlich Kakaopulver. "Kinder-Tiramisu", ruft Böhmermann begeistert und ist auch sonst sehr vergnügt. Klaas: "So gut wie heute haben wir uns schon lange nicht mehr verstanden." Lag es vielleicht an Frau Choy ("Oooh, Sesamöl kaputt, macht nix")? Wie auch immer: Ihr gebührt auf jeden Fall ein eigenes Koch-Format.

"Böhmi brutzelt mit Klaas Heufer-Umlauf" ist ab sofort in der ZDF-Mediathek zu finden und wird am Samstag, 9. Juli, 19.45 Uhr, bei ZDFneo ausgestrahlt. Gast in einer Woche ist die Komikerin Enissa Amani.