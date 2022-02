Als erste Frau in der Geschichte des Aachener Karnevalsvereins bekam Iris Berben den Orden wider den tierischen Ernst verliehen. Ihre Dankesrede hob die 71-jährige Schauspielerin zu einem eindringlichen Statement gegen Rechts. Laudator Armin Laschet nutzte seinen Auftritt für eine Spitze gegen Markus Söder.

Witze über Politik und Gesellschaft gehören seit jeher zur DNA des Aachner Karnevals. Nach der coronabedingten Zwangspause im vergangenen Jahr bekamen die Politikerinnen und Politiker bei der Veranstaltung "Wider den tierischen Ernst 2022" also wieder ihr Fett weg. Besonders deutlich wurde dies bei der Verleihung des Traditionsordens an Iris Berben. Der 71-jährigen Schauspielerin wurde diese Ehre als erster Frau in über 70 Jahren zuteil.

Laudator Armin Laschet lobte die schauspielerischen und gesellschaftlichen Verdienste Iris Berbens. Gleichzeitig nutzte der einstige CDU-Chef die Gelegenheit für einige Seitenhiebe auf seine Politik-Kollegen: In seiner Rede stellte verschiedene Ordensträger der vergangenen Jahre vor. "Die glorreichen Sieben", wie er sie nannte: "Im Ritterkreis triffst du auf so dynamische junge Ministerpräsidenten wie Winfried Kretschmann, ein Schwabe, ein Grüner, einer der besten CDU-Ministerpräsidenten, die Baden-Württemberg je hatte." Weiter ging es mit Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen), der "Powerfrau" Julia Klöckner (CDU) und Annegret Kramp-Karrenbauer, in Karnevalskreisen besser bekannt als "AKK, die Granate von der Saar".

Auch Ritter Friedrich Merz (CDU) bekam sein Fett weg, ebenso wie Gregor Gysi (Die Linke) und Christian Lindner (FDP), "der lieber nicht regieren wollte, als falsch zu regieren, und jetzt beschlossen hat, in einer Regierung zu sein, die gar nicht regiert". "Es gibt so viele sympathische Ritter, die ich dir vorstellen wollte", fuhr Laschet fort, doch als im Hintergrund eine Tafel mit dem Gesicht von Markus Söder emporgehoben wurde, überlegte er es sich anders: "Ach nein, wir haben schon sieben glorreiche Ritter."

"Wo man den Rechten die Masken lüftet, lodert der Hass auf"

Nicht weniger politischer wurde es, als Iris Berben im Clownskostüm in den Narrenkäfig stieg und ihre Rede hielt: Sie sei immer noch überrascht über ihren Ritterschlag, sei sie doch "keine Politikerin, kein Mann". Dennoch freue sie sich über die Auszeichnung: "Endlich muss ich mich nicht mehr retten lassen vor dem Drachen. Ich kann ihn selbst töten!" Sie fuhr fort: "Nicht, dass ich das will, aber ich will es dürfen! Ich will die bedingungslose Gleichberechtigung!"

Dafür sei der Orden ein wichtiger Schritt: "Wir brauchen mehr Frauen an der Macht", forderte sie. "Ich wünsche mir eine UNO-Chefin, eine US-Präsidentin, eine Multimilliardärin, die mit ihrem Geld Gutes tut, statt mit pimmelförmigen Raketen ins Weltall zu düsen." Letzteres war offensichtlich eine Anspielung auf die US-Unternehmer Jeff Bezos und Richard Branson, die vergangenes Jahr jeweils private Raumfahrtprogramme zu touristischen Zwecken an den Start gebracht hatten.

Doch auch die Kultur- und Veranstaltungsbranche wurde in Berbens Rede bedacht: In der "Commedia dell'arte" habe es die Komödie geschafft, über die Qualen des Alltags zu lachen und sie gleichzeitig anzuprangern, erklärte Berben: "Kein Wunder, dass die AfD Theater dicht machen will! Denn wo man den Rechten die Masken lüftet, lodert der Hass auf. Deshalb brauchen wir die Kunst als Bollwerk gegen die Kreuz- und Querdenker, sonst werden die Montagsspaziergänge bald wieder zu Fackelmärschen und aus der geballten Faust wird schnell ein ausgestreckter Arm."

"Verhindern, dass die Reichskriegsflagge die Friedenstaube ersetzt"

Kunst sei systemrelevant, fuhr die Schauspielerin fort: "Ohne die Kunst verliert unser Land den wachen Blick fürs Miteinander. Es verliert die Seele." Am Ende wurde sie besonders deutlich: "Wir müssen verhindern, dass die Reichskriegsflagge die Friedenstaube ersetzt. Ich hätte wirklich nie gedacht, dass wir nochmal die Demokratie schützen müssen. Sie war so lange so selbstverständlich. Aber jetzt müssen wir sie wieder täglich verteidigen gegen die Wochenendwissenschaftler der Telegram-Universität, gegen Rechte, die alle hassen, die anders aussehen, anders fühlen, anders lieben oder anders glauben. Hass treibt Risse in unsere Gesellschaft, und wir alle können der Kitt sein, wenn wir uns von den Clowns etwas abschauen." Denn: Von Clowns lernen, heiße Intoleranz nicht zu tolerieren und das Fremde willkommen zu heißen.

Auf Twitter bekam Berben, neben vereinzelten kritischen Stimmen, viel Zuspruch: "#IrisBerben spricht aus, was wir alle denken", twitterte ein Nutzer, der laut seiner Profilbeschreibung SPD-Mitglied ist.

"Tja so ist der rheinische Karneval", twittert ein anderer: "Danke #IrisBerben für das karnevalistische 'Auf den Punkt bringen'. Und wenn man den Kommentaren nach urteilt, haben sie 1. Alles richtig gemacht, und 2. Die Situation ziemlich gut getroffen. Aber die Nazileugner bestreiten es natürlich."

Ein dritter kommentierte nur: "Sagt vielleicht auch viel über ne Gesellschaft aus, wenn man für wichtige Botschaften bis Karneval warten muss."