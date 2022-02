Trauer um Bappi Lahiri: Wie unter anderem "Variety" berichtet, ist der Bollywoodstar in Mumbai verstorben. Er wurde 69 Jahre alt. Lahiri litt unter verschiedenen gesundheitlichen Problemen, darunter Schlafapnoe. Laut "BBC" habe er den letzten Monat seines Lebens im Krankenhaus verbracht. Schon im April 2021 habe er außerdem eine Corona-Erkrankung verkraften müssen. Lahiri hinterlässt eine Frau und zwei Kinder.

In Indiens Filmbranche hatte sich Lahiri als Sänger und Komponist für eine Reihe von Filmen einen Namen gemacht. Schon als Kind war er stets von Musik umgeben, als er in einer Familie von Sängern klassischer Musik in Westbengalen aufwuchs. Schon sein Onkel Kishore Kumar war ein berühmter Bollywood-Sänger gewesen. Erste eigene Kompositionen erstellte Lahiri Anfang der 1970er-Jahre. Seinen Durchbruch feierte er mit dem Soundtrack zum Film "Nanha Shikari" (1973).

Lahiris Lieder, beeinflusst vom Disco-Sound, wurden besonders in den 1980er- und 1990er-Jahren populär. Die Songs avancierten zu den Soundtracks von Filmen wie "Namak Halal", "Disco Dancer", "Himmatwala", "Sharaabi" und "Commando" und machten Disco-Musik in Indien populär. Auch äußerlich blieb Bappi Lahiri in Erinnerung. Dank seiner typischen Brillen und den großen, goldenen Ketten wurde er zur Stilikone.

Neben seiner Tätigkeit als Musiker arbeitete Lahiri auch als Synchronsprecher. 2016 war er etwa bei der Hindi-Synchronisation des Disney-Films "Moana" im Einsatz. Dazu engagierte er sich als Politiker in der Indischen Volkspartei. Zu seinem Tod meldete sich nun unter anderem Premierminister Narendra Modi zu Wort, der seine Musik via Twitter als "allumfassend" bezeichnete: "Menschen aller Generationen konnten sich mit seinen Werken identifizieren. Seine lebendige Art wird von allen vermisst werden."

Shri Bappi Lahiri Ji’s music was all encompassing, beautifully expressing diverse emotions. People across generations could relate to his works. His lively nature will be missed by everyone. Saddened by his demise. Condolences to his family and admirers. Om Shanti. pic.twitter.com/fLjjrTZ8Jq