Rückbesinnung bei Hollywood-Star Ethan Hawke: Nach einer steilen Karriere im Filmgeschäft konzentriert sich der Vierfach-Vater nun vermehrt auf sich und seine Familie: "Ich will, dass mich meine Familie in- und auswendig kennt, wenn ich nicht mehr hier bin". Ob er sich als Schauspieler zurückzieht?

Ethan Hawke feierte Ende der 80er-Jahre seinen Durchbruch mit dem Kult-Streifen "Der Club der toten Dichter". 2002 wurde er für seine Rolle als Officer Jake Hoyt in "Training Day" für den Oscar als "Bester Nebendarsteller" nominiert. Seitdem ging die Karriere des heute 51-Jährigen steil bergauf. 2015 war Hawke mit "Boyhood" erneut im Rennen um den begehrten Goldjungen.

Mittlerweile blickt Ethan Hawke mit einer anderen Haltung auf die Zukunft - die Familie rückt für ihn mehr ins Zentrum. Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau verriet Ethan Hawke, der aktuell in Filmdrama "Raymond & Ray" (Apple TV+) zu sehen ist: "Ich will, dass mich meine Familie in- und auswendig kennt, wenn ich einmal nicht mehr hier bin." Hawke ist vierfacher Vater.

Aus seiner zweiten Ehe mit Ryan Shawhughes stammen die Töchter Indiana (11) und Clementine Jane (14). Mit Schauspielkollegin Uma Thurman hat er die beiden Kinder Maya (24) und Levon (20). Ethan und Uma lernten sich 1996 am Set von "Gattaca" kennen. Die Liebe des Hollywood-Paares zerbrach jedoch 2003 wieder - geschieden wurden sie nur zwei Jahre später.

Ethan Hawke über Kindererziehung: "Man kann es auch komplett versauen"

Der Schauspieler erinnerte sich im Interview an den Moment, in dem er zum ersten Mal Vater wurde: "In der Sekunde, in der dein Kind zur Welt kommt, bist du plötzlich für dieses hilflose Wesen verantwortlich. Das kann man mit sehr viel Liebe tun - man kann es aber auch komplett versauen. Ich glaube, bislang habe ich einen ganz guten Job gemacht."

Hawke betont überdies: "Wenn man kleine Kinder hat, will man immer sein Bestes geben, weil sie zu dir aufschauen und dich besser und größer wahrnehmen, als du eigentlich bist. Wenn deine Kinder älter werden, sind sie irgendwann enttäuscht, weil du nicht der Superheld bist, für den sie dich gehalten haben. Dann liegt es an dir, dich neu zu behaupten und mit deinen Kindern eine neue Ebene zu finden - nicht als Freund, sondern als Elternteil."

Maya Hawke, die älteste Tochter, ist mittlerweile selbst als Schauspielerin tätig. Mit ihr pflegt der Leinwand-Star eine besondere Beziehung, wie er im Interview herausstellt: "Maya weiß ganz genau, wie ich ticke, und sie weiß, was ich in welcher Situation denke und fühle. Sie sagt ganz oft zu mir: 'Ich weiß, was du denkst'. Das nehme ich als gutes Zeichen dafür, dass wir eine ganz enge Bindung haben."

Hawkes aktuelle Serie "Raymond & Ray" erzählt von zwei Halbbrüdern, die neu zueinanderfinden müssen, nachdem ihr Vater gestorben ist. Bei der Beerdigung erfahren sie, dass ihr Erzeuger noch einen bizarren letzten Wunsch hatte: Seine Söhne sollen gemeinsam sein Grab ausheben. In der zweiten Titelrolle ist Ewan McGregor zu sehen.