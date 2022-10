Mit seinem Auftritt in "The Whale" wird Brendan Fraser aktuell als heißer Oscar-Kandidat gehandelt, zum Hollywood-Superstar wurde er aber schon vor vielen Jahren mit den "Die Mumie"-Filmen. Wie er nun verrät, wäre er durchaus für eine Fortsetzung der Reihe zu haben.

"Die Mumie" machte ihn ab 1999 zum Mega-Star: Brendan Fraser (53) spielte in drei Filmen den furchtlosen Abenteurer Rick O'Connell und wurde so zum absoluten Publikumsliebling. Im Rahmen einer "Variety"-Story zu Entstehung seines neuen Films "The Whale" sprach er nun auch über eine mögliche Wiederaufnahme der "Die Mumie"-Reihe. Demnach wäre Fraser durchaus offen dafür, zu seiner Paraderolle als Rick O'Connell zurückzukehren und einen vierten Teil zu drehen.

Er wisse nicht, inwieweit eine Fortsetzung der Reihe "funktionieren" würde, erklärt Fraser. "Aber ich wäre offen dafür, sollte jemand mit den richtigen Ideen kommen". An seinen Fähigkeiten würde es wohl nicht scheitern, zumindest falls Stephen Sommers wieder Regie führt. So zitiert "Variety" auch Sommers dahingehend, warum er Fraser einst für die Hauptrolle in "Die Mumie" engagierte: "Er konnte Schläge verteilen, aber auch genauso Schläge einstecken. Er hatte einen tollen Sinn für Humor."

Frasers erster Oscar?

2017 wurde "Die Mumie" mit Tom Cruise als Hauptdarsteller neu aufgelegt, auch dazu äußert sich Brendan Fraser im Gespräch mit "Variety". Ganz zufrieden war er mit dem Reboot nicht: "Es war zu sehr ein echter Horrorfilm. 'Die Mumie' sollte zwar für Nervenkitzel sorgen, aber nicht so furchterregend und gruselig sein." Vor allem aber habe Fraser bei der Neuverfilmung der "Spaß" gefehlt. Er räumt jedoch ein, wie schwierig die Umsetzung eines solchen Films sei, schließlich habe er es ja bereits selbst dreimal versucht.

Im Vordergrund steht für Fraser derzeit aber ein anderes Projekt. Im Drama "The Whale" spielt Fraser einen knapp 300 Kilogramm schweren Mann, der darum kämpft, seiner Tochter wieder näherzukommen. Der Film von Darren Aronofsky feierte im September bei den Filmfestspielen in Venedig seine Premiere; viele Kritiker und Experten sehen Fraser für seine Leistung mit guten Chancen auf einen Oscar. Wann "The Whale" im Kino zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.