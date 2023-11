Nigel Farage sah den Ausstieg Großbritanniens aus der EU immer als eine Art persönliches Lebenswerk an. Nun nimmt der umstrittene Politiker an der britischen Ausgabe des Dschungelcamps teil.

Nigel Farage hat einst die Brexit-Kampagne angeführt - und sich dann aus der Politik zurückgezogen. Nun geht es für den früheren Chef der UK Independence-Partei (UKIP) ins britische Dschungelcamp. Der produzierende Sender ITV bestätigte am Montagabend den baldigen Einzug des rechtspopulistischen Ex-Politikers in die Reality-Show "I'm A Celebrity ... Get Me Out Of Here!", dem britischen Pendant zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Auch Farage selbst machte seine Teilnahme auf X (ehemals Twitter) offiziell.

Sattes Honorar: Ist Nigel Farage der bestbezahlte Dschungelcamp-Kandidat jemals?

Farage, der seit zwei Jahren eine TV-Sendung beim britischen Nachrichtensender GB News moderiert, wolle sich im Dschungelcamp "selbst testen", wie es in einer ITV-Ankündigung heißt. Berichten der "Sun" zufolge soll die Gage des 59-Jährige bis zu 1,5 Millionen Pfund (etwa 1,72 Millionen Euro) betragen - ein Rekordhonorar in der Geschichte der britischen Show.

Die neue Staffel des seit 2002 erfolgreichen Formats läuft bereits am Wochenende (19. November) im britischen Fernsehen an. Zu den diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zählt neben Farage auch Jamie Lynn Spears, die jüngere Schwester von Britney Spears.