Im Oktober erscheinen Britney Spears' Memoiren "The Woman in Me" - und das Buch sorgt bereits vor Veröffentlichung für Schlagzeilen. Medienberichten zufolge soll die Sängerin über ihre geheime Schwangerschaft während ihrer Beziehung mit Justin Timberlake geschrieben haben.

Britney Spears sorgt nicht nur mit kuriosen Instagram-Videos für Aufmerksamkeit, sondern auch mit ihrem neuen Projekt: Am 24. Oktober erscheint ihre Autobiografie "The Woman in Me". Nun veröffentlichte die US-Zeitschrift "People" erste Details über die Memoiren, die auch von Spears' früherer Beziehung mit Sänger Justin Timberlake handeln sollen. Offenbar wird das Buch brisante Enthüllungen beinhalten: Spears soll schwanger von Timberlake gewesen sein und abgetrieben haben.

"People" berichtet unter Berufung auf das Buch der Sängerin. Darin heiße es: "Ich habe Justin so sehr geliebt. Ich war immer davon ausgegangen, dass wir zusammen eine Familie haben würden. Es wäre nur viel früher so gekommen, als wir es vorhergesehen hatten." Zum Zeitpunkt der Schwangerschaft sollen beide 19 Jahre alt gewesen sein.

"Er hat gesagt, dass wir nicht bereit für ein Baby in unserem Leben seien"

Jedoch habe Timberlake damals keine Kinder gewollt und sei "eindeutig nicht glücklich über die Schwangerschaft" gewesen. Weiter heißt es: "Er hat gesagt, dass wir nicht bereit für ein Baby in unserem Leben seien, dass wir viel zu jung seien." Aus diesem Grund ließ sie das ungeborene Kind abtreiben. "Justin war sich so sicher, dass er kein Vater sein wollte", schreibt Spears laut dem "People"-Vorabbericht. Die Abtreibung beschreibe sie als "eine der qualvollsten" Erfahrungen in ihrem Leben.

Auch über ihren Vater soll Spears geschrieben haben, der 13 Jahre lang die Vormundschaft für die Sängerin innehatte. "Die Vormundschaft hat mich meines Frauseins beraubt und mich zu einem Kind gemacht. Ich hatte immer Musik in meinen Knochen und in meinem Blut gespürt, sie haben mir das gestohlen", heiße es im Buch.

Justin Timberlake und Britney Spears waren von 1998 bis 2002 ein Paar. Im Juni 2022 heiratete die Sängerin den zwölf Jahre jüngeren Sam Asghari. Ein Jahr später gab das Paar seine Trennung bekannt.