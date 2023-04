Schauspielerin Rumer Willis und ihr Partner Derek Richard Thomas sind Eltern einer Tochter geworden. Somit ist "Stirb langsam"-Star Bruce Willis zum ersten Mal Opa.

Nachdem die Familie von Bruce Willis zuletzt die Demenzerkrankung des Schauspielers öffentlich gemacht hatte, kann sie nun freudigere Nachrichten vermelden: Rumer Willis, die älteste Tochter des "Stirb Langsam"-Stars, ist nun zum ersten Mal Mutter geworden. Auf Instagram gaben sie und ihr Partner Derek Richard Thomas die Nachricht bekannt.

"Pure Liebe"

Die 34-Jährige lud ein Foto von ihrer Tochter hoch, die beim Schlafen zu sehen ist. "Du bist mehr als wir uns jemals erträumt haben", schrieb sie unter das Bild. Zugleich verriet sie den Namen und das genaue Geburtsdatum der Kleinen. Ihr Sprössling heißt Louetta Isley Thomas und kam bereits vergangenen Dienstag zur Welt.

In der Kommentarspalte gratulierten ihr Fans und ihre Familie, darunter auch ihre Mutter Demi Moore: "Pure Liebe für dieses kleine Vögelchen." Emma Willis, die Frau ihres Vaters, kommentierte mit "Wir lieben sie so so sehr." Auch zahlreiche Stars gratulierten der frisch gebackenen Mutter. "Ist das das süßeste Baby aller Zeiten?!", schrieb Schauspielerin Alyssa Milano, die neben zahlreichen Promis wie Claire Holt, Nikki Reed und Jenna Dewan ihre Freude zum Ausdruck brachte.