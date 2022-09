In den "Jurassic World"-Filmen war Bryce Dallas Howard als Claire Dearing neben Chris Pratt zu sehen. Bei einem Interview verriet sie nun, was sie als Frau während den Dreharbeiten erleben musste.

Schauspielerin Bryce Dallas Howard war Teil des Hauptcasts für die "Jurassic World"-Reihe und übernahm die Rolle der mutigen Claire Dearing. Damit überzeugte sie auf der Kinoleinwand und begeisterte neben Chris Pratt, der im Dinosaurier-Franchise Owen Grady spielte. Doch die Filme verhalfen ihr nicht nur zum internationalen Erfolg: Sie musste hinter den Kulissen Kritik bezüglich ihres Gewichts einstecken.

In einem Interview mit "Metro" wurde die 41-Jährige gefragt, welche Auswirkungen ihre Filmfigur auf weibliche Rollen in Actionfilmen aus Hollywood hätte. Darauf antwortete sie, dass sie "gebeten wurde, meinen natürlichen Körper im Kino nicht zu benutzen". Allerdings bekam sie Rückendeckung - Regisseur Colin Trevorrow stand ihr damals zur Seite: "Beim dritten Film war es tatsächlich so, dass es so viele Frauen in der Besetzung gab, dass Colin sich sehr stark fühlte, um mich zu schützen." Zuvor seien Sätze wie "Wir müssen Bryce bitten, Gewicht zu verlieren" gefallen, schilderte die Schauspielerin.

Der Regisseur habe darauf hingewiesen, dass es "viele verschiedene Arten von Frauen auf diesem Planeten" gebe und diese auch im Film zu sehen sein sollten. Howard zeigte sich begeistert über diese Intervention: "Ich konnte so viele Stunts machen, die nicht möglich gewesen wären, wenn ich eine Diät gemacht hätte."

Bryce Dallas Howard: "Maximale Stärke" beim Dreh

Wer die Gewichtskommentare machte, ließ Howard offen. Sie nannte im Interview keine Namen, erklärte jedoch, dass sie sich wünsche, dass andere Produktionen durch "Jurassic World Dominion" etwas lernen. "Ich bin wirklich begeistert von der ganzen Action, die ich machen konnte, und ich konnte sie mit meinem Körper machen", erklärt die 41-Jährige. Sie habe beim Dreh ihre "maximale Stärke" gehabt, so die Schauspielerin: "Ich hoffe, das ist nur ein weiterer Hinweis darauf, was möglich ist."