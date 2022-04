Die Liebe von Bülent Ceylan zur Musik in hinlänglich bekannt. Nun ist der Comedian und bekennende Heavy-Metal-Fan Teil eines außergewöhnlichen Projekts mit Schülern. Ein Gespräch über Geigenunterricht als Kind, Versäumnisse der Politik und eine ganz besondere Herzensangelegenheit.

Wenn Bülent Ceylan über seine neue Sendung spricht, ist der 46-Jährige kaum zu bremsen. Der Comedian steht Pate für die Langzeitdoku "Don't Stop The Music" (12. bis 14. April, jeweils 22.15 Uhr, ZDF, zusätzlich kindgerechte Ausstrahlung ab Mittwoch, 11. Mai, bei KIKA). Über die Dauer eines Dreivierteljahres ermöglicht das außergewöhnliche TV-Format benachteiligten Kinder den Zugang zu Musik- und Instrumentalunterricht. Forscher beobachten, wie sich ein kreativerer Schulalltag positiv auf das Leben der 50 Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule "Campus Efeuweg" in Berlin auswirkt. Es sei ihm eine absolute Herzensangelegenheit und seine "Nummer eins" in seiner langen Karriere im Fernsehen, betont Bülent Ceylan im Interview. Außerdem erinnert er sich an den Soundtrack seiner Jugend und spricht unumwunden Versäumnisse der deutschen Bildungspolitik an.

teleschau: Was war der letzte Song oder die letzte Band, die Sie sich bewusst angehört haben?

Bülent Ceylan: Ich habe mir erst von Eisbrecher - die klingen ein bisschen wie Rammstein - das Lied "Verrückt" angehört. Da dachte ich mir, das passt irgendwie ganz gut in dieser Zeit, um alles ein bisschen auszuhalten. Zu meinen Favoriten, wenn ich auf Konzerte gehe, gehören Tool und solche Sachen. Ich höre auch sehr gerne klassische Musik. Aber der Rock ist natürlich das, was bei mir ins Blut geht.

teleschau: Sind Sie privat ein Typ, bei dem ohne Pause Musik läuft?

Ceylan: Wenn es nach meinen Kindern geht, würde ständig Musik laufen. Es gibt aber Momente, da brauche ich mal Ruhe, so sehr ich die Musik auch liebe. Trotzdem mache ich gerne mit meinen Kindern gemeinsam Musik, so weit das eben geht. Meine große Tochter will sogar selbst Sängerin werden.

teleschau: Wie sind Sie mit der Musik in Berührung gekommen?

Ceylan: Mein Vater hat zwar gerne türkische Musik gehört, aber vom Elternhaus aus war es nie so, dass man sagen könnte: Ich komme aus einer Musikerfamilie. Ich glaube, das hat dann erst mit mir angefangen. Ich habe im Kinderchor gesungen. Da gab es einen Musiklehrer, der sehr Wert darauf gelegt hat, obwohl wir ein Sportgymnasium waren. Da haben wir so etwas wie "Carmina Burana" gesungen, und ich habe gemerkt: "Wow, das macht was mit einem!"

teleschau: Haben Sie auch ein Instrument gelernt?

Ceylan: Mein Vater hatte damals noch eine Geige im Keller, die er von seinem Urgroßvater geerbt hatte. Er hat sie reparieren lassen, und dann habe ich zwei, drei Jahre Geige gelernt. Ich konnte nicht perfekt spielen, aber man konnte an Weihnachten vielleicht erkennen: "Ah ja, das ist jetzt 'Stille Nacht" (lacht). Musik hat mein ganzes Leben begleitet, emotionale Höhe- und Tiefpunkte. Ein Leben ohne Musik wäre echt schwer für mich.

"Wir hoffen, dass ein Umdenken in der Bildungspolitik stattfindet"

teleschau: Was war der Soundtrack ihrer Kindheit und Jugend?

Ceylan: Ich habe verschiedene Musikstile gehört in dieser Selbstfindungsphase - sogar, das darf man in Metalkreisen gar nicht sagen, eine Zeit lang Techno. Irgendwann kam dann Rock, und die Haare wurden länger. Da habe ich gemerkt, das ist mein Ding. Als ich mit Helene Fischer eine Heavy-Metal-Version von "Atemlos" gesungen habe, haben natürlich viele Metaller gesagt: "Wie konntest du?" Andere haben es gefeiert. Am Ende des Tages bin ich auch Comedian und habe dadurch die Freiheit, in andere Musikgenres reinzuschnuppern, ohne dass mich die Heavy-Metal-Welt ausschließt. Da sollte man auch nicht zu engstirnig sein, zuerst soll es Spaß machen.

teleschau: Wie findet Ihre Frau Ihre Liebe zum Metal?

Ceylan: Als wir zusammengekommen sind, ist sie einmal ins Auto gestiegen, und die Musik war aus Versehen noch ganz laut eingestellt. Dann lief da Metal, und sie meinte nur: "Du hörst diese Musik ja wirklich." Aber die Tür war zu. (lacht) Es war lustig, dass sogar meine Frau erst meinte, das mit dem Rock wäre eine Imagesache. Wenn ich voller Energie auf der Bühne stehe, findet sie das schon cool, aber die Musik ist nicht so ihr Ding. Meinem Sohn gefällt das schon eher, sich bei Rammstein auszutoben. Er hat sogar am Klavier einen eigenen Rammstein-Song erfunden, um sich über die Corona-Situation auszulassen. Das war für die Psyche gut, einfach mal Frust rauszulassen.

teleschau: Um das Verhältnis von Kindern zur Musik dreht sich auch das Projekt "Don't Stop The Music" ...

Ceylan: Absolut, das ist etwas, das die Kinder brauchen. Viele Kinder haben nicht die Möglichkeit, ein Instrument zu lernen. Das liegt oft am Elternhaus. Wir haben gesehen, dass viele Familien mit Migrationshintergrund, die vielleicht auch nicht so gut Deutsch sprechen, ganz andere Probleme haben. Das sind ganz andere Schicksale, bei denen die Musik nicht die große Rolle spielt. Die Kinder an unserer Schule sind total dankbar, dabei sein zu dürfen. Das ist wie ein Lottogewinn für sie. Ob man nun deutsch oder mit Migrationshintergrund ist, spielt aber eigentlich keine Rolle. Man muss auch die finanziellen Mittel für das Instrument und den Unterricht haben.

teleschau: Was ist die Intention des Projektes?

Ceylan: Wenn die Kinder nach einem Dreivierteljahr einigermaßen ein kleines Konzert (Ausstrahlung am Freitag, 15. April, 19.30 Uhr, ZDFneo, d. Red.) geben können, wird das für sie ein solcher Erfolg sein und eine Motivation. Wir hoffen auch, dass ein Umdenken in der Bildungspolitik stattfindet. Da muss viel mehr passieren, das wurde in Deutschland total vernachlässigt. Man muss sich mal vor Augen führen, dass an Schulen 23.000 Musiklehrer fehlen. Das ist eine Katastrophe! Man merkt es auch in der Corona-Zeit: Deutsch, Englisch, alles ist wichtig, aber beim Musikunterricht wird gesagt: "Komm, lassen wir es!"

"Das darf in einem reichen Land wie Deutschland nicht sein"

teleschau: Wie hilft Musik bei der Entwicklung?

Ceylan: "Don't Stop The Music" wird von Wissenschaftlern begleitet und ist auch eine Art Bildungsauftrag. Es soll am Ende ja nicht so sein, wie: Hier sitzt Bülent Ceylan und macht lustig Musik mit den Kindern. Die Sendung soll die Politik aufrütteln und zeigen, was Musik mit dem Gehirn macht, dass sie unter anderem die Hormonausschüttung und emotionale Intelligenz positiv beeinflusst. Auch in Sachen Integration und die Gruppenbildung hilft die Musik. Das alles sind hoffentlich Dinge, die man durch die Show ins Bewusstsein rufen kann.

teleschau: Welche Bedeutung hat "Don't Stop The Music" für Sie persönlich?

Ceylan: Ich bin seit über 20 Jahren in so vielen Fernsehsendungen, aber ich muss ganz ehrlich sagen: Das ist meine Nummer eins. Das ist nicht zu vergleichen mit all dem, was ich bisher gemacht habe.

teleschau: Welche Veränderungen hat man an den Kindern während des Projektes festgestellt?

Ceylan: Schon nach einigen Wochen war eine Lehrerin emotional berührt, weil ein Kind das erste Mal einen Geigenkoffer gesehen hat. Das gab es an dieser Schule vorher einfach nicht. Es macht mit den Kindern etwas, zu wissen, dass heute Bülent kommt und uns motiviert. Die wollen dann auch zeigen, was sie alles gelernt haben. Klar gibt es auch Kinder, die aufgeben, weil sie merken, wie schwer es ist, ein Instrument zu lernen. Es gehört eben auch zur Show, nicht nur Erfolgserlebnisse zu haben.

teleschau: Hat sich das Projekt positiv auf die Leistungen der Schüler ausgewirkt?

Ceylan: Die Lehrer haben mir gesagt, dass manch einer im Unterricht dank der Musik besser geworden ist. Musik ändert deine Emotionalität. Dann ist man plötzlich auch in Mathe motivierter, weil man sich schon auf den Musikunterricht danach freut. Natürlich gehört auch eine gewisse Anstrengung dazu. Manche wollten auch üben, und dann haben sich typisch deutsch die Nachbarn beschwert: "Die spielt ja zu laut Trompete!" Da haben dann sogar die Lehrer verhandelt. An solche Probleme denkst du im Vorhinein gar nicht.

teleschau: Was haben Sie während des Projekts über sich selbst gelernt?

Ceylan: Ich habe mitgenommen, dass man noch dankbarer sein muss, wenn man sieht, wie seine eigenen Kinder aufwachsen. Vieles sieht man ja als selbstverständlich an. Aber wenn man dann in diese Schule geht und von Schicksalen der Kinder mitbekommt, die nicht einmal ein Erwachsener erlebt haben sollte, kommt man ins Nachdenken. Ich habe auch seit 2017 eine Kinderstiftung, die mich immer wieder in dem bestätigt, was ich da mache. Leute auf der Bühne zum Lachen zu bringen, ist mein Beruf. Aber was sich daraus ergeben hat, durch meinen Beruf anderen helfen zu können, macht mir bewusst, dass ich mich vielleicht noch mehr engagieren muss.

teleschau: Was muss sich in der Politik ändern?

Ceylan: Wir wollen Politikern bewusst machen, was Musik und bildende Kunst leisten. Man hat eine Stunde in der Woche bildende Kunst. Was hat man denn von Mathe mitgenommen, ganz ehrlich? Klar ist es wichtig, dass man rechnen kann, aber wie viel vom Satz des Pythagoras ist denn hängengeblieben? Die Kreativität sollte die Politik mindestens gleichstellen. Ich finde es schade, dass sich gewisse Schulen separieren und die Kreativität fördern, aber nur für eine wohlhabende Klientel zugänglich sind. Das darf nicht sein, gerade in einem so reichen Land wie Deutschland.