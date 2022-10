Zwölf Jahre lang hielt Schauspielerin Emma Caulfield Ford ihre Multiple Sklerose-Erkrankung geheim, doch nun ist Schluss: In einem Interview mit "Vanity Fair" sprach sie offen und ehrlich über ihren Gesundheitszustand.

Schauspielerin Emma Caulfield Ford begann ihre Karriere mit der Serie "Beverly Hills, 90210", danach spielte sie fünf Jahre in "Buffy - Im Bann der Dämonen" die Rolle Anya Jenkins. In den letzten Jahren war sie in vereinzelten Produktionen wie "WandaVision", "Life Unexpected - Plötzlich Familie" und "Good Girls" zu sehen. Obwohl sie seit geraumer Zeit in der Öffentlichkeit steht, offenbarte sie nun eine schwere Erkrankung, die sie in den letzten Jahren vor der Welt verheimlichte: Emma Caulfield Ford leidet an Multipler Sklerose.

In einem Interview mit "Vanity Fair" verriet die 49-Jährige, dass sie ihre ersten Symptome bereits im Jahr 2010 hatte: "Eines Morgens wachte ich auf, und meine linke Gesichtshälfte fühlte sich an, als ob eine Million Ameisen darauf herumkrabbeln würden", erinnerte sie sich. Bei Multipler Sklerose handelt es sich um eine chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems. Ihr verstorbener Vater litt auch an dieser Krankheit.

Bis auf ihrem Ehemann und ihren Eltern wusste zuvor offenbar niemand von der Diagnose: "Ich wusste ganz genau, dass ich nicht mehr arbeiten würde, wenn ich darüber spreche." Doch nun wolle sie offener über ihre Erkrankung sprechen, Grund dafür seien auch die Beeinträchtigungen. So vertrage sie die Hitze in Kalifornien schlechter als vorher, was ihr bei Dreharbeiten aufgefallen sei. "Ich bin es so leid, nicht ehrlich zu sein."