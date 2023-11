Es sollte der wichtigste DLC für "Destiny 2" werden, der den Kampf zwischen Licht und Dunkelheit zum einem Abschluss bringt. Doch der Release von "The Final Shape" wurde um mehrere Monate verschoben. Eigentlich war der 27. Februar 2024 geplant, nun wird der Juni angepeilt. Ein ähnliches Schicksal trifft den Extraction-Shooter "Marathon": Insider gingen von einer Veröffentlichung noch 2024 aus, nun wird es wohl 2025.

Doch was ist der Grund für die Verspätungen? Branchen-Insider Jason Schreier von "Bloomberg" berichtet über Entlassungen bei Bungie, was die Community ebenso überraschte wie die Branche. Bungie-CEO Pete Parsons bestätigte den Artikel und informierte die betroffenen Mitarbeiter am 30. Oktober. Von rund 1.200 Angestellten verlieren rund 100 den Job - vor allem in den Bereichen Marketing und im Community Management, wie es bei "Polygon" heißt.

Ein Grund könnte das schwindende User-Interesse an "Destiny 2" sein. Nach dem Release der Erweiterng "Lightfall" soll es zu regelrechten Abwanderungen gekommen sein, das Umsatzziel soll um 45 Prozent verfehlt worden sein. Die Verzögerung von "The Final Shape" dürfte dem Dauerbrenner weiter schaden.

NEW: Bungie laid off an undisclosed number of staff today, part of ongoing job cuts across PlayStation. The company recently delayed the upcoming Destiny 2 expansion The Final Shape to June 2024 and the new game Marathon to 2025, sources tell Bloomberg https://t.co/UiLwy28VyG pic.twitter.com/aN2BgOROj8