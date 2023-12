Franz Gernstl ist für seine Sendung "Gernstl unterwegs" immer auf der Suche nach besonderen Geschichten. Zum Jubiläum der Sendung besucht er Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich mit außergewöhnlichen Geschichten bei ihm beworben haben.

Franz Gernstl ist mit seinem roten Bus wieder in Bayern unterwegs. Doch für "Call a Gernstl" sucht er nicht nach spannenden Geschichten im Freistaat, sondern lässt sich von Zuschauerinnen und Zuschauern nach Hause einladen. Anlass ist das 40-Jahre-Jubiläum der Sendung "Gernstl Unterwegs". Für zwei Jubiläumsfolgen konnten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer mit besonderen Geschichten bei Gernstl und seinem Team bewerben. Zu sehen ist "Call a Gernstl" am Montag, 25., und Dienstag, 26. Dezember, um 18:45 Uhr im BR Fernsehen und ab Mittwoch, den 20. Dezember vorab in der ARD-Mediathek.

"Das war mal etwas ganz anderes für uns. Wir fahren nicht durch die Gegend und suchen interessante Geschichten", freut sich Gernstl: "Dieses Mal lassen wir uns nach Hause bestellen - wie die Pizzalieferanten." Offenbar gibt es im Freistaat allerhand Zuschauer, die außergewöhnlich Hobbes, kuriose Leidenschaften oder nicht ganz so normale Lebensentwürfe haben. "Wir waren überrascht, wie viele originelle, charmante und außergewöhnliche Menschen sich gemeldet haben. Unser einziges Problem war, die richtige Entscheidung zu treffen, Ich glaube, es ist uns gut gelungen", berichtet der Reporter.

Kuhmist, Sterbebilder und die Riesenschnecke Günter

Wie kurios mache Menschen in Bayern leben, davon bekommen die Zuschauer gleich in der ersten der beiden Zuschauer-Aktion-Folgen einen Eindruck. Unter anderem besucht Gernstl einen Kuhmist-Maler aus Reichertshofen, der fotorealistische Bilder malt und jede Menge Wissen zum Thema Kuhmist preisgibt. Des Weiteren triff Gernstl die Schnecken-Königin Deutschlands, der die Riesenschnecke Günther einst das Leben rettete.

In der zweiten Folge lockt ein Ehepaar den Reporter mit seiner Sammelleidenschaft für Sterbebilder in die Nähe des Chiemsees. Außerdem besucht das Team eine Studentin in der kleinsten Wohnung Bayerns mitten in München. Die 4.000 Hochhäuser aus Pappe, die das Lebenswerk eines Mannes aus Burgebrach zementieren, hätten wohl kaum in die Studentenwohnung gepasst. Auch dieser außergewöhnlichen Leidenschaft geht Gernstl auf die Spur.