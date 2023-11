Die Dreharbeiten zur vierteiligen Event-Serie "Call Me Levi" sind nun abgeschlossen.

Heutzutage liegt in fast jedem Kleiderschrank eine Blue Jeans. Doch was weiß man über die Erfinder des revolutionären Kleidungsstücks? Bald kann das Publikum mehr erfahren: Die Dreharbeiten zur vierteiligen Event-Serie "Call Me Levi" sind nun abgeschlossen.