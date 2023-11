Als ob das Gaming-Jahr 2023 nicht bereits genügend Blockbuster und Überraschungshits geboten hätte, legt der November noch einen drauf.

Mit "Call of Duty - Modern Warfare III" erscheint im November eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres. Doch auch sonst kann der November mit Abwechslungsreichtum punkten. Unter anderem gibt es auch ein Wiedersehen mit Nintendos Mario, ein lebendig gewordenes "Tim und Struppi"-Comic, eine Hardware für Nostalgiker der ersten Stunde und ein ungewöhnliches Abenteuer im "League of Legends"-Universum.