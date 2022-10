Wenn die Pflicht rief, waren Ballerspiel-Fans immer zur Stelle: Die "Call of Duty"-Reihe zählt zu den größten Phänomenen der Videogame-Historie. Nachdem Ausflügen in die ferne Zukunft und in die Vergangenheit ist der neueste Ableger "Modern Warfare 2" wieder aktueller.

Das Ego-Shooter-Genre gehört zweifellos zu den beliebtesten in der Gaming-Welt. Und auf dem Thron sitzt seit Jahren "Call of Duty". Kaum eine andere Action-Spieleserie hat es zu einem derart legendären Ruf gebracht - mit brachialer Inszenierung und Umsätzen in Milliardenhöhe. Selbst gestandene Hollywood-Schauspieler geben sich immer wieder die Ehre. Die Zeitschiene wurde im Verlauf der Jahre von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft bereist. Der neueste Ableger gibt Ausblicke auf die Kriegsführung von morgen: In "Call of Duty: Modern Warfare 2" zieht man gegen Terrorpaten und Drogenkartelle in die Schlacht.