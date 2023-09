Nach 16 Jahren verabschiedet sich Moderatorin Caren Miosga von den "Tagesthemen". Nun ist bekannt, wann die 54-Jährige zum letzten Mal in der Sendung zu sehen sein wird: am 5. Oktober.

Seit 2007 präsentiert Caren Miosga die "Tagesthemen". Nun kehrt die 54-Jährige der Nachrichtensendung den Rücken. Grund dafür ist der politische Talk im Ersten, den sie ab 2024 am Sonntagabend leiten wird. Nun wurde bekannt, wann Miosga zum letzten Mal die "Tagesthemen" moderieren wird. Bereits am 5. Oktober wird Miosga ihren letzten Auftritt im ARD-Nachrichtenstudio haben. Danach hat sie Gelegenheit, sich auf ihre kommende Aufgabe vorzubereiten.

Miosga wird 2024 in die Fußstapfen von Anne Will treten, die seit 2007 den nach ihr benannten Polittalk im Ersten moderiert und zum Jahresende nach 16 Jahren aufhört. Auch Miosgas Nachfolgerin bei den "Tagesthemen" steht schon fest: "Sportschau"-Moderatorin Jessy Wellmer wird im Sender die prestigeträchtige Aufgabe zugetraut. Ab wann sie beim Nachrichtenjournal zu sehen sein wird, ist nicht bekannt.

In einer Mitteilung des NDR blickt Caren Miosga mit großer Zufriedenheit auf ihre Zeit bei den "Tagesthemen" zurück: "So viele Jahre an der Seite so großartiger Kolleginnen und Kollegen arbeiten zur dürfen, mit dem Ziel, jeden Tag aufs Neue eine komplexe Welt besser zu verstehen und die bestmögliche Sendung zu bauen - dafür bin ich unendlich dankbar", wird die 54-Jährige zitiert.

Caren Miosga ist "unendlich dankbar"

Joachim Knuth, Intendant des NDR, spricht von der scheidenden Moderatorin mit größtem Respekt: "Ich danke Caren Miosga für über 16 Jahre und tausende Tagesthemen und freue mich sehr darüber, dass sie dem Publikum und dem Norddeutschen Rundfunk erhalten bleibt." Ab Januar könne Miosga beim politischen Talk am Sonntagabend "ihre langjährige Erfahrung mit politischen Gesprächpartner:innen bestens unter Beweis stellen".

Caren Miosga arbeitet seit 1999 für den NDR und moderierte Sendungen wie das "Kulturjournal" und das Medienmagazin "Zapp". Im Juli 2007 trat sie die Nachfolge von Anne Will als Moderatorin der "Tagesthemen" an. 2021 wurde Miosga mit dem Grimme-Preis im Zuge der "Besonderen Ehrung des Deutschen Volkshochschul-Verbandes" ausgezeichnet.