"Dieses Jahr haben die da wahnsinnig auf Diversity gesetzt, weil verdammt noch mal jede Frau hat das Recht, von Heidi Klum gedemütigt zu werden": Carolin Kebekus schoss in ihrer ARD-Comedyshow scharf gegen die ProSieben-Konkurrenz. Die Quoten des GNTM-Finales waren davon unbeeindruckt stark.

"Vielleicht haben Sie Familienmitglieder, die sie heulend anbetteln, zum 'Germany's Next Topmodel'-Finale umzuschalten ..." Als Carolin Kebekus ihr TV-Publikum am späten Donnerstagabend im Ersten begrüßte, war das GNTM-Finale bei ProSieben zwar streng genommen schon eine gute halbe Stunde vorbei. Die Dankbarkeit des Comedy-Stars für seine "ZuschauerInnen mit Geschmack und Niveau" war jedoch überschäumend.

Warum sich "Geschmack und Niveau" mit dem von Heidi Klum kuratierten Modelcasting ausschließen? Die 42-jährige Gastgeberin der "Carolin Kebekus Show" führte die Gründe im Standup-Teil der jüngsten Ausgabe mit beißender Kritik aus. "Germany's Next Topmodel" sei "eh immer das gleiche". Kebekus: "Verunsicherte junge Menschen - und es nimmt einfach kein Ende!" GNTM sei in diesem Sinne "das Corona unter den Fernsehshows".

Dass Heidi Klum das früher unter strengen Konfektionsnormen stehende Format zur "Diversity Challenge" weiterentwickelt hat, entlockt der Komikerin nur ironische Anerkennung. "Dieses Jahr haben die da wahnsinnig auf Diversity gesetzt, weil verdammt noch mal jede Frau hat das Recht, von Heidi Klum gedemütigt zu werden", ätzte Kebekus. Dann räumte sie sarkastisch ein, die Sendung habe "sehr viele groß gemacht. Essstörungen zum Beispiel, Selbsthass, Cybermobbing."

GNTM holt Top-Quoten auch beim Finale

Bei GNTM nahmen in diesem Jahr etliche "Curvy"-Nachwuchsmodels teil, sowie auch Kandidatinnen älterer Jahrgänge. So stand mit der 50-jährigen Martina aus Klosterneuburg und Lou-Anne (19) erstmals ein Mutter-Tochter-Gespann als Konkurrentinnen im Finale der Show. Lou-Anne sicherte sich am Ende der Live-Show den Titel, ein Covershooting für die "Harper's Bazaar", eine Kampagne für MAC-Cosmetics sowie einen Gewinn von 100.000 Euro.

Mit knapp 20 Prozent Marktanteil in der jungen Kernzielgruppe (14- bis 49-Jährige) war die abgelaufene GNTM-Staffel für ProSieben ein voller Quotenerfolg. Das Finale verfolgten insgesamt 1,93 Millionen Menschen beim Privatsender aus München-Unterföhring.