Weiße Strände, Palmen und türkisblaues Wasser: Thailand gilt nicht umsonst als ein kleines Paradies auf Erden. Doch vergangenen Samstag verwandelte sich die Idylle in eine wahre Hölle für Cathy Hummels: Die Moderatorin wurde bei einem Strandspaziergang überfallen. Dies berichtete die "Bild" am Mittwoch.

Drei Wochen hatte Hummels für die dritte Staffel "Kampf der Realitystars" vor der Kamera gestanden. Nachdem die Dreharbeiten des RTLZWEI-Formats beendet waren, wollte sie einen letzten Strandspaziergang unternehmen, ehe es in Richtung Flughafen ging: "Ich wollte mich mit einem Strandspaziergang von diesem idyllischen Ort verabschieden. Diesen Moment werde ich sicher nie vergessen", erzählte Hummels gegenüber "Bild": "Ich bekam von hinten einen Hieb auf den Kopf. Der Täter schlug mehrfach auf mich ein. Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren."

Cathy Hummels: "Der Schock sitzt sehr tief"

Sie habe den Mann angeschrien: "Nimm, was du willst und lass mich am Leben!" Daraufhin habe sich der Täter ihr Handy geschnappt und sei davon gerannt. Auch die 34-Jährige versuchte, möglichst schnell den Strand zu verlassen: "Ich nahm alle Kraft zusammen, rannte zurück zum Hotel. Die ganze Zeit dachte ich nur an meinen kleinen Sohn Ludwig." Im Hotel angekommen, habe das TV-Team die Polizei verständigt. Hummels beschrieb den Täter und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen dauern noch an.

Ein Sprecher von RTLZWEI zeigte sich gegenüber "Bild" betroffen: "Der Überfall auf Cathy hat uns schockiert. Wir sind erleichtert, dass es ihr den Umständen entsprechend gut geht. Unsere Teams wurden über all die Wochen in Thailand unglaublich herzlich und gastfreundlich aufgenommen."

Inzwischen befindet sich Hummels in Dubai, wo sie sich von dem Schrecken und ihren Verletzungen erholt: "Mein Kopf und Körper tun noch weh, aber das wird schon wieder. Der Schock sitzt allerdings sehr tief. Ich bin dankbar, am Leben zu sein." Ende der Woche bekommt die Ehefrau des Fußballers Mats Hummels Besuch vom gemeinsamen Sohn Ludwig. Sie freue sich sehr auf "die heilsame Zeit". Wann die dritte Staffel "Kampf der Realitystars" auf RTLZWEI zu sehen sein wird, steht noch nicht fest.