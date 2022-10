Herbstlich unverhüllt zeigt sich Cathy Hummels in einem aktuellen Post bei Instagram. Nur etwas Laub bedeckt heikle Stellen. Damit positioniert sich die 34-Jährige gegen Bodyshaming. "Liebe Dich selbst, Du bist perfekt unperfekt", schreibt die Moderatorin und Influencerin unter das Bild, womit sie ihre Followerinnen und Follower auffordert, sich in ihre Lage zu versetzen. "Wie würdet ihr reagieren?", fragt sie hinsichtlich der Hasskommentare, die sie jeden Tag erreichten.

So zeigt sich Cathy Hummels auf Instagram:

"Du hässliches Skelett. Hast Du schon mal in den Spiegel geschaut? Geh in die Psychiatrie!" - Beleidigungen wie diese würden einfach nur wehtun. "Jeder hat seine Geschichte", verteidigt sich Hummels. Das Foto sei ihre Idee gewesen, "denn diese Message braucht Awareness." Außerdem liege in ihrem Garten "einfach zu viel Laub".

"Da hilft nur ignorieren und blockieren"

In der Kommentarspalte erhielt die Moderatorin ("Kampf der Realitystars") viel Zuspruch. "Genau richtig so, jeder muss sich selbst gefallen", heißt es da oder: "Wahre Worte, denn Hass und Bodyshaming im Internet zu verbreiten und 'seine Meinung' jedem ungefragt unter die Nase halten zu müssen, sind Eigenschaften, die viele Menschen überdenken sollten."

Wenig Hoffnung, dass das gelingen kann, äußert hingegen ein anderer User: "Du wirst die Menschen nicht ändern, die meinen in der Anonymität des Netzes respektlos und verletzend posten zu können. Es sind Leute, die weder Niveau noch gute Erziehung haben und sich nur gut fühlen, wenn sie Gehässigkeiten loslassen können. Die fühlen sich durch jedes Foto getriggert. Da hilft nur ignorieren und blockieren."