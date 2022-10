Das Entwicklerstudio CD Project Red kündigt eine Vielzahl neuer Titel an. "Cyberpunk 2077" bekommt einen vollwertigen Nachfolger, die Erfolgsmarke "The Witcher" sagar ganze fünf neue Titel. Darüber hinaus arbeitet man einer weiteren Marke.

CD Projekt Red gab einen Ausblick auf die nächsten Jahre - und überraschte damit Fans und Fachpresse. Die Polen planen neben fünf neuen Spielen aus der "The Witcher"-Reihe auch den vollwertigen Nachfolger von "Cyberpunk 2077". Darüber hinaus wird eine völlig neue Spiele-IP entwickelt. Ein Überblick:

Fans von "Cyberpunk 2077" müssen nicht traurig sein darüber, dass nach dem großen Story-DLC "Phantom Liberty", der für 2023 angedacht ist, keine weiteren Zusatzinhalte und Erweiterungen folgen werden. CD Projekt Red will sich stattdessen lieber auf einen vollwertigen Nachfolger konzentrieren. Der trägt derzeit den Codenamen "Orion" und ist laut Insidern noch Jahre von einem Release entfernt. An dem ursprünglichen "Cyberpunk 2077"-Erlebnis sollen aber dennoch Verbesserungen per Patch vorgenommen werden. Unter anderem sollen diese die KI der Polizei betreffen, das Nahkampfsystem und Fahrzeug-Kämpfe.

Fünf neue "Witcher"-Spiele

Noch ambitionierter sind die Pläne für die "Witcher"-Reihe: Insgesamt fünf neue Spiele hat CD Projekt Red angekündigt. Bereits bekannt ist, dass "The Witcher: A New Saga Begins" als Auftakt einer Trilogie im Hexer-Universum fungieren soll. Als technische Basis dient die Unreal Engine 5.

"Projekt Sirius" klingt geheimnisvoll, da es sich erst in der Präproduktions-Phase befindet. Fest steht: Wie die neue Trilogie soll es sich auch hierbei um einen AAA-Titel und kein Mobile Game handeln. Entwickelt wird es von Molasses Flood in Kooperation mit CD Projekt Red. Das Spiel soll mit einer innovativen Herangehensweise an das "Witcher"-Universum ein breiteres Publikum erreichen. Neben der Story-Kampagne wird ein Multiplayer-Modus integriert.

"Projekt Canis Majoris" wird ebenfalls von einem Third-Party-Entwickler, bestehend aus "The Witcher"-Veteranen, entwickelt. Als "Grafik-Motor" dient auch hier die Unreal Engine 5. Konzipiert ist der Titel als Story-getriebenes Singleplayer-RPG in einem Open World-Setting.

Was ist über Projekt Hadar bekannt?

https://twitter.com/CDPROJEKTRED_IR/status/1577317254039052294/photo/1

Neben den Blockbuster-IPs "Cyberpunk 2077" und "The Witcher", die beide von Serien auf Netflix begleitet werden, will CD Projekt Red auch eine völlig neue Marke etablieren. "Projekt Hadar" befindet sich bereits seit letztem Jahr in der Konzeptphase. Aktuell arbeitet ein noch recht kleines Team an der Herausarbeitung des Settings. Mehr Infos gibt es noch nicht. Das ist nicht weiter verwunderlich: Von der Entwicklung des eigentlichen Spiels sei man noch weit entfernt, plaudert CD Projekt Red aus dem Nähkästchen.

Nicht minder überraschend als die Ankündigung der Vielzahl von Spielen war auch der Rücktritt Marcin Iwiński - Mitbegründer und CEO von CD Projekt Red. Zum Jahresende wird er den Vorstand verlassen und innerhalb der Firma in nicht-geschäftsführender Funktion tätig sein.

Via Twitter erklärte er: "Es ist ein großer Moment für mich. Ich bin seit fast 30 Jahren bei CD Projekt und habe miterlebt, wie es sich von einer Handvoll leidenschaftlicher Rebellen zu einem international beachteten Entwicklungsstudio von Story getriebenen Rollenspielen verwandelt hat, die von Millionen weltweit geliebt werden. Damals, als Michael Kiciński und ich das Unternehmen gründeten, hätte sich wohl keiner von uns diese unglaubliche Reise vorstellen können, nicht einmal in unseren kühnsten Träumen."