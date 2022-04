Warten auf den schönen Geralt von Riva: Die für das zweite Quartal 2022 angekündigte Next-Gen-Fassung von "The Witcher 3: Wild Hunt" wurde vom polnischen Publisher CD Projekt Red auf unbestimmte Zeit verschoben. Man werde die an das externe Studio Saber Interactive ausgelagerte Entwicklung nun selbst fertigstellen.

"Wir finden gerade heraus, wie viel Arbeit noch zu erledigen ist, und haben die Veröffentlichung deshalb bis auf Weiteres verschoben", schreibt das Studio auf Twitter. Warum den Remaster- und Portierungsexperten Saber das Projekt entzogen wurde, ist unklar.

We have decided to have our in-house development team conduct the remaining work on the next-gen version of The Witcher 3: Wild Hunt. We are currently evaluating the scope of work to be done and thus have to postpone Q2 release until further notice. 1/2