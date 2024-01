"My Heart Will Go On" hieß der größte Hit von Céline Dion. Seit bekannt ist, dass die kanadische Sängerin an dem unheilbaren Stiff-Person-Syndrom leidet, bangen die Fans, ob sie jemals wieder auftreten kann. Nun spricht ein Insider von "Spasmen in ihren Stimmbändern".

Schon seit einiger Zeit geht es Céline Dion gesundheitlich nicht gut. Laut der US-Zeitschrift "National Enquirer" stellte ein Insider nun das näher rückende Karriereende der 55-jährigen Sängerin in den Raum: "Sie hat Spasmen in ihren Stimmbändern", wir der Informant zitiert. "Sie kann gut singen - so wie ihr Céline kennt, für ein paar Töne, dann setzt ein Krampf ein und wirft das, was sie singt, völlig aus dem Gleichgewicht." Eine Aussicht auf Heilung, so der Informant im Interview weiter, bestehe derzeit nicht. "Traurigerweise scheint es nicht reparabel zu sein - weder durch eine Operation noch durch eine Therapie." Beim Stiff-Person-Syndrom, an dem Dion leidet, versteift sich die Muskulatur des Betroffenen, es kommt immer wieder zu Verkrampfungen. Schon im Herbst hatte Dions Schwester Claudette (75) vermeldet: "Sie hat keine Kontrolle mehr über ihre Muskeln - und die Stimmbänder und das Herz sind auch Muskeln." Wird Céline Dion jemals wieder auf einer Bühne stehen? Laut "National Enquirer" hat die Siegerin des Eurovision Song Contest 1988 (für die Schweiz) den Kampf um Genesung und Comeback aber nicht aufgegeben. "Céline wäre zufrieden, wenn sie einfach in einem Stuhl sitzen und singen könnte, um ihr Publikum zu unterhalten." Allerdings müsse sie sich auch den Rückschlägen stellen: "Aber ihre Stimme kommt einfach nicht so zurück, dass sie wieder auftreten oder Aufnahmen machen kann." Dion hatte im Dezember 2022 ihre Erkrankung öffentlich gemacht und ihre geplante Welttournee zunächst verschoben. Im vergangenen Mai erklärte Dion in einem Statement auf ihrem Instagram-Account ihre "riesige Enttäuschung" darüber, die Tour mit 42 geplanten Konzerten endgültig absagen zu müssen.