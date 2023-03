Achtelfinale der Champions League: Am Mittwoch empfängt Bayern München die Gäste von Paris St. Germain zum Rückspiel. Wer zeigt die Partie in TV und Stream?

Heute Abend fällt die Entscheidung, ob die Saison für den FC Bayern München noch eine sehr gute werden kann. Oder nur eine gute. Am Mittwoch, 8. März, 21 Uhr, empfängt Bayern München die Gäste von Paris St. Germain im Rückspiel des Achtelfinals der Champions League. In Frankreich gewannen die Bayern mit 1:0. Auch nach der Reform der Auswärtstorregel in internationalen Wettbewerben ein wertvoller Vorsprung - mehr aber auch nicht.

Weiterhin muss Trainer Julian Nagelsmann auf eine Reihe von Spielern verzichten: Neben Manuel Neuer fehlen auch Lucas Hernandez, Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui und Benjamin Pavard. Bei Paris fehlen Kimpembe ( Achillessehnenriss) und Neymar (Knöchel-OP).

Das Rückspiel ist live und exklusiv bei DAZN zu sehen. Der Anbieter zeigt alle Spiele am Mittwochabend in voller Länge. Vor Ort ist Moderator Alex Schlüter. Kommentiert wird die Partie von Jan Platte, an seiner Seite ist Sandro Wagner. Beginn der Übertragung ist um 20 Uhr, Anpfiff um 21 Uhr.

Parallelspiel ebenfalls bei DAZN

Die parallele Begegnung zwischen Tottenham und dem AC Mailand ist ebenfalls bei DAZN zu sehen. Eine Zusammenfassung der Spiele im Free-TV zeigt das ZDF am Mittwoch ab 23 Uhr. Dabei wird es auch ausführlich um die umstrittenen Entscheidungen vom Dienstagabend gehen, als Dortmund auswärts gegen Chelsea ausschied. Hier moderiert Sven Voss, als Expertin fungiert Martina Voss-Tecklenburg.